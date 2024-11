Escândalo: 'Belo' é filmado fazendo sexo com 20 esposas de ministros

Belo ao lado de uma de suas muitas parceiras - Foto: Reprodução

A alta cúpula política e econômica de Guiné Equatorial, país lusófono da Áfica Ocidental, foi abalada por um escândalo sexual. Mais de 400 vídeos íntimos envolvendo esposas de políticos e Baltasar Ebang Engonga, conhecido como Belo, vazaram nas redes sociais.

As imagens teriam sido gravadas no escritório de Engonga, que é diretor da Agência de Investigação Financeira do país africano.

O apelido Belo foi dado devido ao sucesso que ele costuma fazer com mulheres. Entre as parceiras do galã estão a esposa do chefe da polícia local, as mulheres de mais de 20 ministros e até uma cunhada.

Constrangido, o vice-presidente Teodoro Nguema Obiang Mangue anunciou que todos os funcionários, independentemente do escalão, encontrados praticando atos sexuais em escritórios governamentais serão suspensos com efeito imediato, contou a NDTV.

Obiang classificou o escândalo envolvendo Engonga como uma "violação da código de conduta e da moralidade pública" e, além de afastar o diretor, determinou que o regulador das telecomunicações no país diminua o alcance dos vídeos viralizados a partir do WhatsApp. Obiang também teria vetado o tema na imprensa local. Engonga começou na vida política em 1998, quando foi ministro da Educação.

"Não podemos continuar a ver famílias sendo destruídas", afirmou o líder guineense, que é filho do presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, no poder desde 1979.