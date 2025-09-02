Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

INÉDITO

Escola substitui professores por inteligencia artificial; veja como funciona

Modelo pedagógico high-tech promete aprendizado em tempo reduzido

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

02/09/2025 - 21:38 h | Atualizada em 02/09/2025 - 21:52
Sala de aula em uma escola
Sala de aula em uma escola -

Você já imaginou uma escola onde os professores foram substituídos por inteligência artificial? Nos Estados Unidos, esse modelo já existe e se chama Alpha School, uma instituição que virou símbolo de uma pedagogia futurista, ousada e milionária.

A promessa é clara: apenas duas horas de ensino acadêmico por dia, aprendizado acelerado e mensalidades que podem ultrapassar R$ 325 mil ao ano. O formato da Alpha com disciplinas básicas, matemática, leitura e ciências, controladas por sistemas de inteligência artificial.

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O restante do dia é voltado para “habilidades da vida real”, como empreendedorismo, finanças pessoais, oratória e práticas ao ar livre, em sessões de 60 a 90 minutos. A escola garante que seus alunos aprendem o dobro em metade do tempo.

Guias no lugar de professores

Em vez de professores, a escola conta com “guias”, adultos que não lecionam conteúdos, mas acompanham o desenvolvimento emocional e motivacional dos estudantes. A ideia é estimular autonomia e pensamento crítico, enquanto a tecnologia assume o papel de ensinar.

Mensalidade para poucos

O preço, no entanto, limita o acesso: a anuidade varia entre US$ 40 mil (cerca de R$ 200 mil) em cidades como Austin e US$ 65 mil (aproximadamente R$ 325 mil) em regiões como Northern Virginia. Um valor que reforça o caráter elitista do modelo.

Expansão acelerada nos EUA

Com unidades já abertas no Texas, Flórida, Arizona e Califórnia, a Alpha planeja expansão para Santa Bárbara, Nova York, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Porto Rico. O modelo tem apoio de bilionários como Bill Ackman, que defendem a proposta como uma alternativa ao ensino tradicional e livre de “ideologias”.

Resultados e críticas

Segundo a própria Alpha, seus alunos estão entre os 1% melhores do país em testes adaptativos como o NWEA MAP. A escola também afirma que o ritmo de aprendizado é duas vezes mais rápido do que o de instituições convencionais. Porém, especialistas questionam a credibilidade dos dados, já que não há verificações independentes.

Críticos alertam ainda para riscos sociais e emocionais: duas horas de estudo mediado por IA seriam suficientes para formar cidadãos empáticos e preparados para desafios coletivos? Alguns estados americanos rejeitaram a adoção do modelo justamente por falta de comprovação científica e alinhamento com padrões educacionais.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Alpha School Estados Unido ia Inteligência Artificial

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Sala de aula em uma escola
Play

Raphinha acusa Disney de racismo contra filho pequeno: "Nojento"

Sala de aula em uma escola
Play

Trump diz que ataque a barco da Venezuela deixou 11 traficantes mortos

Sala de aula em uma escola
Play

Turista tenta tirar selfie com elefante é pisoteado pelo animal

Sala de aula em uma escola
Play

Moradora de área nobre precisa sair de sua casa após invasão de barata

x