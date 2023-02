Esfera metálica que apareceu em praia no Japão tem mistério desvendado

A esfera de metal com cerca de 1,5 metro de diâmetro que apareceu em uma praia no Japão e intrigou autoridades e a sociedade civil pode, enfim, ter o mistério desvendado. A aparição do objeto não identificado fez com que a polícia isolasse a área e até o esquadrão antibombas foi acionado.

As teorias sobre o objeto foram de óvni a "ovo de Godzilla". Entretanto, o oceanógrafo Mark Inall, da Associação Escocesa de Ciências Marinhas, afirmou que ao ver o objeto, já sabia do que se tratava.

"É inconfundível. Nós as usamos para manter instrumentos flutuando no oceano", disse em entrevista à BBC.

A esfera foi removida e ficará armazenada antes de ser descartada. Uma autoridade local afirmou que o trabalho chegou ao fim. "Acho que todos na cidade de Hamamatsu estavam preocupados e curiosos para saber do que se tratava, mas estou aliviado porque o trabalho acabou".