Estados Unidos aprovam venda de mísseis Tomahawk para o Japão | A TARDE

Uma eventual venda de mísseis de cruzeiro Tomahawk para o Japão foi aprovada pelo Departamento de Estado do governo dos Estados Unidos na sexta-feira, 17. A decisão já foi comunicada ao Congresso. O Japão deve adquirir 400 mísseis de cruzeiro Tomahawk. O custo total da compra é de aproximadamente US$ 2,35 bilhões.

Conforme informações da NHK, emissora do Japão, a compra ocorre após um acordo entre o ministro de Defesa do Japão, Kihara Minoru, e o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, firmado no mês de outubro. Os gestores concordaram com o plano do Japão de adquirir os mísseis a partir do ano fiscal, iniciado em abril de 2025.

Tomahawk

O Tomahawk é um míssil de cruzeiro teleguiado desenvolvido pelos Estados Unidos e capaz de atingir alvos com grande precisão.