EUA anunciam venda de US$ 7 bilhões em armas para Israel

Israel vive em guerra com o Hamas na região de Gaza, na Palestina - Foto: Mohammed Ibrahim | Unsplash

O Departamento de Estado dos Estados Unidos informou ao Congresso sobre planos de vender mais de US$ 7 bilhões em armamentos para Israel, incluindo milhares de bombas e mísseis. A notificação ocorreu durante a visita do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, a Washington, onde se encontrou com o ex-presidente Donald Trump.

O pacote de vendas consiste em US$ 6,75 bilhões em diversas munições e equipamentos, além de US$ 660 milhões em mísseis Hellfire. A decisão representa uma mudança em relação à suspensão anterior imposta pela administração Biden, que havia interrompido algumas vendas de armas devido a preocupações com vítimas civis no conflito em Gaza.

A medida gerou reações no Congresso dos EUA, onde alguns parlamentares expressaram reservas e solicitaram mais informações antes da concretização do acordo. Legisladores democratas e grupos de direitos humanos alertaram para o impacto da venda na crise humanitária na região.

Além da negociação de armas, as discussões entre Trump e Netanyahu abordaram planos de reassentamento para Gaza e as tensões regionais em curso. O encontro reforçou a aliança entre os dois países em um momento de escalada do conflito no Oriente Médio.