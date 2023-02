EUA aprovam autoteste único para covid e gripe

A agência reguladora de saúde dos Estados Unidos, FDA (Food and Drug Administration, aprovou na última sexta-feira, 24, um moderno autoteste capaz de detectar simultaneamente os vírus SARS-CoV-2, que causa a Covid-19, e os vírus influenza A e B, precursores da gripe. O exame tem nome comercial de Lucira COVID-19 & Flu Home Test e fornece resultados em aproximadamente 30 minutos.

A coleta para análise em laboratório é semelhante a do exame RT- PCR. O swab nasal, similar a um cotonete longo, é inserido nas narinas até alcançar à nasofaringe, parte superior das vias aéreas.

É indicado que, para realizar o exame sozinho, a pessoa com suspeita de contaminação tenha 14 anos ou mais. Crianças a partir de 2 anos precisam do intermédio de um adulto.

O autoteste foi avaliado em uma pesquisa clínica e identificou corretamente 99,3% das amostras negativas e 90,1% das amostras positivas para o vírus da Influenza A. Para a Influenza B, o Lucira COVID-19 & Flu Home Test detectou com eficácia 99,9% dos casos negativos. Em relação ao vírus da covid-19, o teste doméstico identificou corretamente 100% das amostras negativas e 88,3% das amostras positivas nos casos avaliados.

De acordo com a FDA, não há casos suficientes do vírus Influenza B em circulação nos EUA para incluir no estudo clínico, então os casos positivos para este subtipo foram validados em amostras artificiais. Entretanto, o governo norte-americano exige que a Lucira, companhia detentora da patente do teste, continue a coletar amostras para avaliar a capacidade do teste de detectar Influenza B em seres humanos.