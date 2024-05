EUA deve reclassificar maconha como droga menos perigosa | A TARDE

Os Estados Unidos pretendem reclassificar a maconha em relação a sua capacidade de provocar danos à saúde. De acordo com informações da Agência France-Presse (AFP), está em andamento um processo para tornar a substância menos perigosa.

Segundo a reportagem, o Departamento de Justiça, com funções semelhantes às do Ministério da Justiça no Brasil, enviará uma recomendação sugerindo que a Casa Branca mude a classificação da maconha da categoria 1 – mais perigosa – para a categoria 3.

A alteração colocaria a erva na mesma categoria que medicamentos à base de codeína, em contraste com atual classificação, na qual ela está ao lado de substâncias altamente viciantes como, a heroína, o ecstasy e o LSD.

No entanto, de acordo com o informante da reportagem, legalizar a maconha para fins recreativos não é o objetivo da proposta, mas reconhecer que ela apresenta menor potencial de abuso em comparação com outras substâncias.

A medicação à base da planta é um negócio multibilionário nos Estados Unidos, com mais de metade de todos os estados legalizando o uso recreativo e/ou medicinal de cannabis, incluindo a Califórnia e Nova Iorque.