EUA: Donald Trump vence primárias republicanas em três estados | A TARDE

O ex-presidente do Estados Unidos, Donald Trump venceu as prévias republicanas neste sábado, 2, no Michigan, onde o partido tem sido dividido por disputas internas que alguns republicanos temem que possam prejudicar sua campanha no principal campo de batalha, enquanto ele se prepara para eleições gerais de novembro. As informações são da Reuters.

O ex-presidente norte-americano também venceu as convenções republicanas de Missouri e Idaho, de acordo com a Edison Research.

Nos três estados, Trump derrotou Nikki Haley, sua última rival remanescente à indicação presidencial republicana, o que o aproximou de se tornar o indicado de seu partido na disputa pela Casa Branca e de uma provável revanche nas eleições gerais contra o atual presidente Joe Biden, um democrata.



Em Michigan, Trump saiu na frente de Haley em todos os 13 distritos que participaram das convenções de nomeação, de acordo com o Partido Republicano estadual.

Ao todo, Trump venceu com quase 98% de apoio: 1.575 votos contra apenas 36 para Haley.