EUA fecham 4 postos na fronteira com Canadá | A TARDE

Um carro explodiu nesta quarta-feira, 22, em um posto de controle da fronteira entre Estados Unidos e o Canadá.

O FBI está investigando o caso e afirmou que a situação é "incerta". Segundo a rede de TV dos EUA Fox News, o FBI suspeita de tentativa de ataque terrorista. No entanto, a agência de notícia local afirmou, citando fontes da investigação, que a explosão foi causada por um motorista que conduzia em alta velocidade e se chocou acidentalmente contra a estrutura do posto de controle.

A explosão ocorreu na Ponte do Arco-Íris, que passa sobre as cataratas do Niágara e conecta os estados de Nova York, nos EUA, e Ontario, no Canadá. Após o episódio, quatro fronteiras entre os dois países foram fechadas, no oeste do estado de Nova York.

A rede de TV CNN afirmou que o carro havia atravessado o primeiro posto de controle entre os dois países, vindo do Canadá, e que explodiu a caminho de um segundo controle.



O ministro de Segurança Pública do Canadá, Dominic LeBlanc, disse que o governo fortaleceu todas as suas fronteiras, e que o primeiro-ministro do país, Justin Trudeau, está em contato com autoridades competentes dos EUA



A causa da explosão ainda está sendo investigada.