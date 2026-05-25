EUA quebra cessar-fogo, ataca Irã e distancia acordo de paz; entenda

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Os Estados Unidos voltaram a atacar o território do Irã nesta segunda-feira, 25, quebrando o cessar-fogo que havia sido firmado entre os países em abril deste ano. Segundo o Pentágono, os ataques foram preventivos com o objetivo de proteger soldados.

“Os bombardeios tiveram como alvo lançadores de mísseis e barcos que tentavam depositar minas no mar. Continuamos a defender nossas tropas com ataques moderados durante o cessar-fogo em vigor”, disse o Comando Militar Central dos EUA, responsável pelas operações no Oriente Médio.

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Sob anonimato, uma autoridade dos EUA afirmou à emissora Fox News que uma base de mísseis iraniana tentou atingir caças dos EUA, o que teria provocado a reação.

Acordo de paz impactado

O ataque acontece em meio a negociações entre os países por um acordo de paz. Segundo o presidente dos EUA, Donald Trump, o fim da guerra pode estar mais distante do que se esperava. Por sua vez, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou que os EUA chegarão a um bom acordo com o Irã ou lidarão com o país "de outra forma".

Enquanto isso, o governo do Irã alertou que, embora tenham havido avanços nas negociações, ambos os lados ainda não estão perto de chegar a um acordo para o fim do conflito.