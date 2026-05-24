Trump reduz expectativa de acordo imediato com Irã para encerrar guerra

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reduziu neste domingo, 24, as expectativas sobre um acordo imediato com o Irã para encerrar a guerra no Oriente Médio. Apesar de reconhecer avanços nas negociações, o republicano afirmou que orientou seus representantes a evitarem “pressa” nas tratativas com Teerã.

Em publicação na rede Truth Social, Trump declarou que “o tempo está a nosso favor” e reforçou que o bloqueio aos portos iranianos continuará em vigor até a assinatura de um acordo definitivo.

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Segundo informações divulgadas pelo site Axios, a Casa Branca não espera um anúncio oficial ainda neste domingo. A avaliação é de que um eventual entendimento pode levar alguns dias, já que depende da aprovação de autoridades iranianas, incluindo o líder supremo, Mojtaba Khamenei.

Mais cedo, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, afirmou que há possibilidade de “boas notícias” nas próximas horas. Ele explicou que as conversas incluem discussões sobre o Estreito de Ormuz, rota estratégica para o comércio mundial de petróleo e gás, parcialmente bloqueada pelo Irã após os ataques realizados por Israel e pelos Estados Unidos em fevereiro.

A imprensa americana informou que a proposta em discussão prevê o desbloqueio de ativos iranianos mantidos em bancos estrangeiros e a ampliação das negociações por mais 30 dias. Ainda assim, a agência iraniana Tasnim afirmou que persistem divergências entre os dois países, principalmente sobre os recursos financeiros congelados.

Questão nuclear pendente

A questão nuclear iraniana, porém, deve ficar para uma etapa posterior das negociações. O governo dos EUA e Israel seguem defendendo o desmonte das instalações de enriquecimento de urânio do Irã, sob a alegação de que o programa nuclear poderia ser usado para desenvolver armas atômicas, acusação negada por Teerã, que afirma manter fins civis.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declarou que ele e Trump concordam que qualquer acordo final precisa eliminar o que chamou de “ameaça nuclear iraniana”.

Rubio também afirmou, em entrevista ao jornal The New York Times, que um acordo nuclear completo não pode ser fechado rapidamente. “Negociações nucleares são extremamente técnicas. Não se resolve isso em 72 horas”, disse.