Lei pode tornar horário de verão obrigatório entre março e novembro

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O avanço de um projeto de lei que pretende tornar permanente o horário de verão foi comemorado pelo presidente Donald Trump nesta quinta-feira, 21. A proposta, chamada Sunshine Protection Act, foi aprovada pela Comissão de Energia e Comércio da Câmara dos Representantes e agora segue para votação no plenário.

Caso receba aprovação do Congresso, a medida acabará com a tradicional mudança semestral dos relógios. Na prática, o horário permaneceria adiantado em uma hora durante todo o período atualmente adotado entre março e novembro.

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Em publicação na rede Truth Social, Trump afirmou que trabalhará “muito duro” para aprovar o projeto e voltou a criticar o atual sistema de troca de horários realizado duas vezes por ano.

Segundo o presidente, a prática gera gastos desnecessários para cidades, estados e empresas, além de causar transtornos para a população.

Mudança ainda divide políticos e especialistas

Apesar do avanço da proposta, o tema continua provocando debates entre parlamentares e especialistas.

O texto prevê que os estados poderão optar por não aderir à mudança permanente. Atualmente, o Havaí e grande parte do Arizona já não seguem o horário de verão e mantêm o horário padrão ao longo de todo o ano.

Além disso, outros 19 estados americanos aprovaram medidas locais que autorizariam a adoção definitiva do horário de verão caso a legislação nacional seja aprovada.

Enquanto representantes de estados costeiros defendem tardes mais longas e claras, parlamentares do Meio-Oeste argumentam que a medida deixaria as manhãs de inverno excessivamente escuras.

O senador Tom Cotton, aliado de Trump, já havia bloqueado uma versão anterior do projeto e declarou ser contrário ao horário de verão permanente.

Maioria da população quer fim da troca de horários

Embora haja divergências sobre qual modelo deve prevalecer, pesquisas apontam que a maior parte da população deseja o fim da troca de relógios.

Um levantamento da Associated Press em parceria com o NORC mostrou que apenas 12% dos americanos apoiam o sistema atual. Outros 56% preferem o horário de verão permanente, enquanto 42% defendem a adoção definitiva do horário padrão.

Defensores da proposta afirmam que a mudança pode estimular atividades ao ar livre, reduzir acidentes de trânsito, diminuir índices de criminalidade e até trazer benefícios para a saúde pública.

O deputado Vern Buchanan classificou a proposta como uma “reforma de senso comum” para melhorar o cotidiano da população.

Os Estados Unidos chegaram a implementar o horário de verão permanente durante a década de 1970, mas a experiência acabou enfrentando forte rejeição popular e foi revertida pouco tempo depois.