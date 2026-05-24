Mulher é morta após ser atacada por dois pit bulls durante passeio

Siga o A TARDE no Google

Uma mulher de 50 anos morreu após ser atacada por dois cães da raça pit bull enquanto passeava com o próprio cachorro em uma rua residencial próxima à cidade de Cocoa, no estado da Flórida, nos Estados Unidos. O caso aconteceu na madrugada da última terça-feira, 19, e é investigado pelas autoridades locais.

A vítima foi identificada como Jodi Cowan. Segundo o companheiro dela, Donnell Smith, ele percebeu que a mulher demorava para voltar para casa e, pouco depois, ouviu gritos de socorro vindos da rua.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ao chegar ao local, encontrou Jodi caída e sendo atacada pelos animais. “Eu vi a silhueta de dois cães arrastando ela pela estrada”, relatou à imprensa local. Ele afirmou ainda que tentou afastar os cães usando uma faca enquanto tentava conter o sangramento da companheira. As informações são de O Globo.

Jodi chegou a ser socorrida de helicóptero para um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos. Abalado, Smith descreveu a cena como “brutal”.

Moradores da região afirmaram que os cães já eram conhecidos por comportamentos agressivos e que havia reclamações anteriores contra os animais. Um vizinho contou que imagens de câmeras de segurança registraram o ataque e foram entregues à polícia.

Outro morador relatou que um dos cães já havia mordido uma pessoa anteriormente e também chegou a encurralar moradores na vizinhança. “Já tive medo até de sair de casa. Eles continuavam escapando”, disse.

O pai da vítima lamentou a morte da filha e afirmou que ela era apaixonada por animais. “Perdi minha menininha. Ela tinha um grande coração e se dava bem com todo mundo”, declarou.

Os dois pit bulls foram apreendidos pelas autoridades de controle animal. Até o momento, o dono dos cães não foi formalmente acusado. A polícia investiga se os animais perseguiram inicialmente o cachorro da vítima antes do ataque fatal.