Suspeito morre após abrir fogo contra agentes perto da Casa Branca

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Agentes do Serviço Secreto dos Estados Unidos mataram a tiros um homem que efetuou disparos contra seguranças nos arredores da Casa Branca, na noite deste sábado, 23, em Washington.



O suspeito foi identificado como Nasire Best, de 21 anos, segundo fontes ouvidas pela CNN.

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De acordo com o Serviço Secreto, o homem se aproximou de um posto de segurança próximo ao complexo presidencial pouco antes das 18h no horário local (19h em Brasília) e começou a atirar contra os agentes. Os seguranças revidaram e atingiram o suspeito, que morreu posteriormente em um hospital da região.



Donald Trump estava na Casa Branca no momento do incidente, mas não foi afetado. Segundo um funcionário da presidência, o presidente foi informado sobre a ocorrência ainda durante a operação.

Pedestre foi atingido durante troca de tiros

Além do suspeito, um pedestre também foi baleado durante o confronto e está em estado crítico, segundo autoridades locais.

“Durante o tiroteio, um pedestre também foi atingido por disparos. Ainda não está claro se o pedestre foi atingido pelos disparos iniciais do suspeito ou durante a troca de tiros subsequente”, afirmou o porta-voz do Serviço Secreto.

Os agentes envolvidos na ação não ficaram feridos.

Histórico do suspeito chamou atenção das autoridades

Segundo uma fonte policial, Nasire Best já havia tido encontros anteriores com o Serviço Secreto. Em junho de 2025, ele chegou a bloquear uma das entradas da Casa Branca e acabou detido após afirmar ser "Deus". Na ocasião, foi encaminhado ao Instituto Psiquiátrico de Washington para uma avaliação mental.

As investigações também apontaram que o jovem fez diversas publicações nas redes sociais. Entre elas, a alegação de que era "o verdadeiro" Osama bin Laden e mensagens que indicavam desejo de ferir Donald Trump, segundo a fonte da CNN.

Momentos de tensão causaram lockdown

Repórteres da CNN que estavam no local afirmaram ter ouvido dezenas de disparos próximos à Casa Branca, o que provocou um lockdown de aproximadamente 40 minutos para jornalistas e funcionários da imprensa.

Os tiros começaram quase uma hora após o toque de recolher da imprensa ter sido decretado às 17h06, horário local. Muitos profissionais já haviam deixado o complexo quando os disparos começaram.

Quem permanecia no gramado norte da Casa Branca foi levado às pressas para a sala de imprensa. Dentro do prédio, agentes do Serviço Secreto gritavam “abaixem-se” enquanto orientavam os repórteres a procurarem abrigo.

Após o incidente, agentes armados com fuzis foram vistos circulando pela área e bloqueando acessos próximos à sala de imprensa. O bloqueio foi encerrado pouco depois das 18h45 (19h45 em Brasília).

O diretor do FBI, Kash Patel, informou que a agência está auxiliando o Serviço Secreto nas investigações sobre o tiroteio.

Segundo ele, o FBI “está no local e apoiando o Serviço Secreto na resposta aos disparos perto da Casa Branca – atualizaremos o público assim que possível”.