Trump diz que pode decidir até domingo sobre acordo com Irã

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado, 23, que deve decidir até domingo se retomará ações militares contra o Irã. A declaração foi dada após o avanço de novas negociações diplomáticas para tentar encerrar o conflito envolvendo Teerã.

Segundo Trump, uma reunião com seus principais assessores de segurança nacional será realizada ainda neste fim de semana para analisar a proposta apresentada pelo governo iraniano. Entre os participantes do encontro estão o enviado especial Steve Witkoff, Jared Kushner e o vice-presidente JD Vance.

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Em entrevista ao site Axios, Trump avaliou as chances de acordo como “50 a 50” e afirmou que o desfecho pode resultar tanto em um entendimento diplomático quanto em uma nova escalada militar. “Podemos ter um acordo bom ou decidir explodi-los até o inferno”, declarou.

O presidente americano também cancelou compromissos pessoais para permanecer em Washington acompanhando as negociações.

Negociações avançam

As conversas entre Estados Unidos e Irã ganharam força após mediações conduzidas por Catar e Paquistão em Teerã. Autoridades dos dois países indicaram que há possibilidade de um acordo preliminar para reduzir as tensões e interromper os ataques.

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, afirmou que as negociações seguem em andamento nos bastidores e que um anúncio pode ocorrer nos próximos dias.

Do lado iraniano, o Ministério das Relações Exteriores informou que trabalha em um memorando de entendimento focado no fim da guerra, na retirada do bloqueio naval americano e na liberação de ativos iranianos bloqueados no exterior. Segundo Teerã, o acordo não inclui discussões sobre o programa nuclear do país.