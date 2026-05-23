Explosão em mina de carvão deixa ao menos 90 mortos na China

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Ao menos 90 trabalhadores morreram após uma explosão de gás registrada na noite de sexta-feira, 22, em uma mina de carvão na cidade de Changzhi, na China. No momento do incidente, 247 pessoas estavam no subsolo da mina.

A agência de notícias chinesa Xinhua afirmou que os executivos da empresa responsável pela mina foram detidos pelas autoridades do país.

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Diante da tragédia, o presidente Xi Jinping determinou que as autoridades não poupassem esforços no atendimento aos feridos e nas operações de busca e resgate. O presidente chinês também ordenou uma investigação completa para apurar as causas da explosão e responsabilizar os envolvidos de acordo com a lei.

Por sua vez, o primeiro-ministro chinês, Li Qiang, reforçou as orientações do governo e pediu transparência na divulgação das informações, além de rigor na apuração das responsabilidades.