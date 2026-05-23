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TRAGÉDIA

Explosão em mina de carvão deixa ao menos 90 mortos na China

247 pessoas estavam no subsolo da mina no momento da explosão

Gustavo Nascimento
Por
Foto ilustrativa de trabalhadores em uma mina de carvão na China
Foto ilustrativa de trabalhadores em uma mina de carvão na China - Foto: Greg Baker | AFP

Ao menos 90 trabalhadores morreram após uma explosão de gás registrada na noite de sexta-feira, 22, em uma mina de carvão na cidade de Changzhi, na China. No momento do incidente, 247 pessoas estavam no subsolo da mina.

A agência de notícias chinesa Xinhua afirmou que os executivos da empresa responsável pela mina foram detidos pelas autoridades do país.

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Diante da tragédia, o presidente Xi Jinping determinou que as autoridades não poupassem esforços no atendimento aos feridos e nas operações de busca e resgate. O presidente chinês também ordenou uma investigação completa para apurar as causas da explosão e responsabilizar os envolvidos de acordo com a lei.

Por sua vez, o primeiro-ministro chinês, Li Qiang, reforçou as orientações do governo e pediu transparência na divulgação das informações, além de rigor na apuração das responsabilidades.

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acidentes Changzhi china explosão mina de carvão Notícias

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