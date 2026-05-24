Irlandeses iniciam onda de protestos após morte de homem em abordagem

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A Irlanda está enfrentando uma onda de protestos após a morte de um homem durante uma abordagem policial em Dublin. Centenas de populares se reuniram em frente ao Parlamento Irlandes, com cartazes pedindo justiça.

A vítima em questão é Yves Sakila, nascido na República Democrática do Congo. Ele foi imobilizado por seguranças em frente a uma loja de departamentos da capital irlandesa, ficando inconsciente e morrendo pouco tempo depois.

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Em um vídeo, que viralizou nas redes sociais, é possível ver o momento da abordagem, onde Sakila aparece no chão rodeado por cerca de cinco homens, os quais pressionaram seu rosto contra o chão e ajoelharam em sua cabeça. A ação durou quase cinco minutos antes do óbito ser atestado.

Segundo informações da polícia local, ele foi acusado de participar de um suposto furto na loja, mas a informação não foi confirmada oficialmente, o que desencadeou protestos contra a brutalidade policial e o racismo.

Oficiais irlandeses chegaram a se pronunciar sobre o caso e informaram que as investigações estão sendo realizadas de forma cautelosa para punir os responsáveis pelo ocorrido.