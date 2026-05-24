Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO

JUSTIÇA

Irlandeses iniciam onda de protestos após morte de homem em abordagem

Populares fizeram cobranças em frente ao Parlamento da Irlanda

Franciely Gomes
Por
Centenas de pessoas protestaram contra o ocorrido
Centenas de pessoas protestaram contra o ocorrido - Foto: Reprodução | X

A Irlanda está enfrentando uma onda de protestos após a morte de um homem durante uma abordagem policial em Dublin. Centenas de populares se reuniram em frente ao Parlamento Irlandes, com cartazes pedindo justiça.

A vítima em questão é Yves Sakila, nascido na República Democrática do Congo. Ele foi imobilizado por seguranças em frente a uma loja de departamentos da capital irlandesa, ficando inconsciente e morrendo pouco tempo depois.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Em um vídeo, que viralizou nas redes sociais, é possível ver o momento da abordagem, onde Sakila aparece no chão rodeado por cerca de cinco homens, os quais pressionaram seu rosto contra o chão e ajoelharam em sua cabeça. A ação durou quase cinco minutos antes do óbito ser atestado.

Leia Também:

MUNDO

Disparos de tiros são ouvidos perto da Casa Branca
Disparos de tiros são ouvidos perto da Casa Branca imagem

MUNDO

Trump diz que pode decidir até domingo sobre acordo com Irã
Trump diz que pode decidir até domingo sobre acordo com Irã imagem

TRAGÉDIA

Explosão em mina de carvão deixa ao menos 90 mortos na China
Explosão em mina de carvão deixa ao menos 90 mortos na China imagem

Segundo informações da polícia local, ele foi acusado de participar de um suposto furto na loja, mas a informação não foi confirmada oficialmente, o que desencadeou protestos contra a brutalidade policial e o racismo.

Oficiais irlandeses chegaram a se pronunciar sobre o caso e informaram que as investigações estão sendo realizadas de forma cautelosa para punir os responsáveis pelo ocorrido.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

Irlanda mundo protestos

Relacionadas

Mais lidas