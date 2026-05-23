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Disparos de tiros são ouvidos perto da Casa Branca

Relatos são investigados pelo Serviço Secreto dos EUA

Cássio Moreira
Por
| Atualizada em
Donald Trump, presidente dos Estados Unidos
Donald Trump, presidente dos Estados Unidos - Foto: Brendan Smialowski | AFP

Barulhos de disparos de arma de fogo foram ouvidos por membros da imprensa nos arredores da Casa Branca, residência oficial da presidência dos Estados Unidos, neste sábado, 23.

De acordo com o Serviço Secretos dos EUA, uma investigação na região foi iniciada para averiguar se aconteceram, de fato, os disparos. Os jornalistas presentes foram levados para a sala de imprensa da Casa Branca.

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Segundo relatos, os tiros teriam sido disparados na Rua 17, no cruzamento com a avenida Pensilvânia Noroeste, ao lado da Casa Branca. Alguns repórteres, no entanto, disseram que os sons pareciam vir do lado do Edifício Executivo Eisenhower, dentro do complexo da residência hoje ocupada pelo presidente Donald Trump.

Casa Branca em silêncio

O canal de notícias CNN entrou em contato com a Casa Branca para obter novas informações sobre o episódio, mas a presidência dos Estados Unidos não se pronunciou sobre o caso até o momento.

Episódio semelhante

Em abril deste ano, o presidente Donald Trump passou por uma situação de risco após um homem atirar durante um jantar do presidente com correspondentes, em Washington, capital do país.

Na ocasião, Trump foi retirado de imediato do local com sua esposa, Melania Trump. Ninguém ficou ferido.

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Tags

Casa Branca Donald Trump estados unidos

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