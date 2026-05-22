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ECONOMIA

China suspende três frigoríficos brasileiros após verificar irregularidades

Com o embargo, uma das empresas afetadas reduziu em cerca de 40% a produção da unidade

Leilane Teixeira
Por
Imagem ilustrativa da imagem China suspende três frigoríficos brasileiros após verificar irregularidades
Foto: Divulgação | Bruno Cecim | Agência Pará

Três frigoríficos brasileiros tiveram as exportações para a China suspensas temporariamente após autoridades sanitárias do país asiático apontarem irregularidades em cargas enviadas pelo Brasil. A informação foi confirmada pela Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec), que classificou a medida como preventiva.

A restrição atinge unidades da:

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  • JBS, em Pontes e Lacerda (MT);
  • da PrimaFoods, em Araguari (MG);
  • e da Frialto, em Matupá (MT).

Entre as empresas afetadas, a Frialto foi a única a detalhar o motivo da suspensão. Em nota, informou que "uma carga apresentou resultado para presença do hormônio sintético acetato de medroxiprogesterona durante fiscalização realizada pelas autoridades chinesas.

Produção afetada

Com o embargo temporário, a empresa informou ter reduzido em cerca de 40% a produção da unidade e iniciado o redirecionamento das exportações para outros mercados internacionais, entre eles:

  • Estados Unidos;
  • México;
  • países da União Europeia;
  • além de destinos no Oriente Médio e Ásia.

A companhia também abriu uma investigação técnica para analisar os lotes envolvidos e declarou expectativa de normalizar as operações antes do próximo ciclo de produção voltado às exportações para a China.

Segundo a Frialto, a suspensão ocorre em um momento em que o Brasil já se aproxima do limite previsto para exportações ao mercado chinês em 2026, cenário que naturalmente reduziria o ritmo dos embarques no segundo semestre.

A Abiec afirmou que o bloqueio tem caráter temporário e busca garantir rastreabilidade da matéria-prima e adequações necessárias por parte das empresas envolvidas.

As cargas questionadas pelas autoridades chinesas seguem sendo tratadas dentro dos protocolos sanitários firmados entre os dois países.

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Tags

agronegócio china exportação frigoríficos

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