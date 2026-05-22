Lula quer criar fundo social a partir da exploração de terras raras

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu a criação de um fundo social a partir do dinheiro da exploração de terras raras no Brasil, assim como é feito com recursos do petróleo em áreas do pré-sal por meio de uma lei sancionada pelo petista em 2010. A declaração foi feita nesta sexta-feira, 22, em entrevista ao programa Sem Censura, da TV Brasil, que tem ligação com o Governo Federal.

“Se a gente vai explorar as terras raras… o que é que salvou a gente? Quando a gente criou o fundo social com o dinheiro da Petrobras, na época que descobriu o pré-sal. A gente tem que criar o fundo, porque isso é propriedade do povo. Se a gente vai ganhar dinheiro com isso, um fundo tem que ser criado para garantir que o povo brasileiro, o mais humilde, o que mora no mais longínquo lugar, possa participar disso”.

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O que são as terras raras?

As terras raras são um conjunto de 17 elementos químicos de difícil extração e refino, sendo alguns matéria-prima para a fabricação de ímãs essenciais para tecnologias relacionadas à transição energética e à defesa.

Estimativas apontam que o Brasil é o país com a segunda maior reserva de terras raras no mundo, atrás somente da China. Ao todo, o território brasileiro concentra cerca de 23% das reservas globais, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

Inclusive, a Bahia aparece ao lado de Minas Gerais, Goiás, Amazonas e Sergipe como um dos estados com a maior concentração de terras raras no país.

Veja quais são os elementos que compõem as terras raras:

Lantânio, Cério, Praseodímio, Neodímio, Promécio, Samário, Európio, Gadolínio, Térbio, Disprósio, Hólmio, Érbio, Túlio, Itérbio, Lutécio, Escândio e Ítrio.

Interesse estrangeiro

Por conta disso, Estados Unidos e a própria China, as duas principais potências econômicas do planeta na atualidade, têm demonstrado interesse em ter acesso aos minerais presentes no Brasil.

O tema foi discutido no início deste mês por Lula em reunião com o presidente norte-americano, Donald Trump, e não foi descartado da mesa de negociação para reduzir as tarifas impostas pelo país contra o Brasil.

Na entrevista ao programa Sem Censura, Lula afirmou que não tem resistência à exploração de terras raras brasileiras por outros países, citando americanos e chineses, mas afirmou que se trata de “patrimônio do povo brasileiro”, de forma que as empresas estrangeiras terão que se alinhar ao que pede o governo brasileiro.

“Nós não temos vetos à empresa chinesa, à americana, à russa, à francesa. Nem da Argentina, com [Javier] Milei, eu tenho reserva. Quem quiser vir para o Brasil discutir conosco e fazer a pesquisa, fazer a prospecção e fazer o processo de industrialização aqui no Brasil, nós estaremos dispostos a conversar com todo mundo”, disse Lula.

O petista ainda afirmou que a exploração desses recursos não deve ser feita como, segundo ele, ocorreu com o minério de ferro. "Vai cavucando e vai vendendo. Não. Nós queremos que o processo de transformação seja feito aqui no Brasil."

"Tem muita gente que quer [as terras raras no Brasil]. A Europa inteira quer, os Estados Unidos querem. Todo mundo quer. Porque é o futuro que está em jogo. É o futuro. E nós temos que ter muito cuidado porque, se não, você pega um empresário que quer vender tudo e vai vendendo. Ele só quer ganhar dinheiro para ele. Não. É patrimônio do povo brasileiro", completou.