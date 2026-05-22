Saiba quem é o advogado que vai comandar a defesa de Daniel Vorcaro

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O advogado Sérgio Leonardo assume integralmente a defesa do fundador do Banco Master, Daniel Vorcaro, a partir desta sexta-feira, 22, após a saída de José Luis Oliveira Lima, conhecido como Juca do posto.

Sérgio já integrava a equipe jurídica do banqueiro, mas agora assume a liderança da atuação no caso, que ganhou novos desdobramentos nos últimos dias.

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A mudança na condução da defesa ocorre poucos dias após uma proposta de delação premiada ser rejeitada pela Polícia Federal (PF). Apesar da negativa inicial, as negociações envolvendo um possível acordo de colaboração premiada devem continuar junto à Procuradoria-Geral da República (PGR).

Quem é Sérgio Leonardo

Sérgio Leonardo ocupa atualmente o cargo de procurador-geral da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil). O criminalista também foi presidente da OAB de Minas Gerais e mantém relação próxima com o empresário há anos, segundo pessoas ligadas ao caso.

A troca na defesa ocorre em meio ao desgaste provocado pelas negociações da delação premiada do fundador do Banco Master.