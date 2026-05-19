Mário Frias agradeceu a Vorcaro por doação para filme de Bolsonaro

O deputado federal e ator Mário Frias, ex-secretário especial de Cultura, agradeceu ao banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, pela colaboração financeira ao filme 'Dark Horse, que conta a história do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Na conversa, que teve áudio vazado pelo The Intercept, Mário Frias se refere a Vorcaro como "irmão", e promete "mexer com o coração" dos espectadores. O diálogo, que envolve ainda uma tentativa de ligação por parte do parlamentar, é do dia 11 de dezembro de 2024.

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“Só te agradecer, meu irmão. Vamos mexer com o coração de muita gente e vai ser muito importante para o nosso país, tá? Preciso de vez em quando te falar como as coisas vão andando, tá?”, diz Mário Frias no áudio.

Nova conversa

Uma outra conversa, registrada no dia 22 de dezembro do mesmo ano, mostra Mário Frias prometendo "um grande milagre", se referindo ao filme estrelado por Jim Caviezel. Na ocasião, o banqueiro estava em uma igreja evangélica.

"Irmão, esse filme é o grande milagre. Ele será capaz de tocar o coração de milhões de pessoas em todo o mundo", escreveu o político e ator nas conversas registradas no aplicativo de troca de mensagens.

Flávio Bolsonaro admite encontro

O senador Flávio Bolsonaro (PL), que teve conversas com Vorcaro divulgadas na última semana, admitiu, nesta terça-feira, 19, ter visitado o banqueiro após a sua primeira prisão, no final de 2025.

"Eu fui, sim, para o encontro dele, para botar um ponto final nessa história, e dizer que, se ele tivesse me avisado que a situação era grave como essa, eu já teria ido atrás de outro investidor há muito mais tempo, e o filme não correria risco. Então, foi uma grande dificuldade nesse momento, arrumar outros investidores que pudessem concluir esse filme", admitiu Flávio, que é pré-candidato ao Palácio do Planalto.