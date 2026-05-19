Flávio Bolsonaro visitou Daniel Vorcaro após prisão de banqueiro

O pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), visitou o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, em 2025, após o executivo ser detido pela primeira vez, no âmbito da operação Compliance Zero.

O encontro aconteceu na residência do banqueiro, em São Paulo, quando Vorcaro deixou a detenção e foi autorizado a ir para casa, mas desde que cumprisse com algumas restrições. Entre elas, o uso da tornozeleira eletrônica e a apresentação periódica à Justiça.

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O banqueiro foi preso novamente em 4 de março de 2026. Desta vez, por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, que alegou “risco concreto de interferência nas investigações”.

Na ocasião, conforme o colunista Igor Gadelha, do Metrópoles, foi descoberto que Vorcaro mantinha uma espécie de milícia pessoal, com acesso a dados sigilosos da PF, comandada por Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, conhecido como “Sicário”.

Confirmação

Após a informação se tornar pública, Flávio Bolsonaro fez um pronunciamento, em Brasília, em que confirmou o encontro com Vorcaro.

Ele afirmou que o único assunto tratado com Vorcaro, tanto por telefone quanto pessoalmente, foi o financiamento do filme do pai, "Dark Horse", uma cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro, pai do parlamentar.

O encontro ocorreu após Flávio cobrar pagamentos que estavam atrasados por meio de mensagens, que acabaram posteriormente vazadas.

Daniel Vorcaro, dono do Banco Master - Foto: Divulgação | Banco Master

"Fui sim até o encontro dele. Ele estava restrito e não podia sair do estado de São Paulo, então fui até ele. Eu fui sim ao encontro dele para botar um ponto final nessa história", disse Flávio.

"Dizer que, se ele tivesse me avisado que a situação era grave como essa, eu já teria ido atrás de outro investidor há muito mais tempo e o filme não correria risco", completou o parlamentar.

🚨URGENTE - Flávio Bolsonaro acaba de admitir que foi visitar Vorcaro após ele sair da prisão para “botar um ponto final nessa história”



“Eu estive com ele quando ele passou a usar monitoramento eletrônico (…) para botar um ponto final nessa história” pic.twitter.com/m6DnTgcbe7 — SPACE LIBERDADE  (@NewsLiberdade) May 19, 2026

"Pega ladrão" e "bandido": Flávio Bolsonaro é recebido com protestos no Rio

O pré-candidato à Presidência da República e senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) foi alvo de xingamentos, na última sexta-feira, 15, enquanto cumpria agenda no Quartel-General da Polícia Militar (PM), no Rio de Janeiro.

Enquanto era recepcionado no local, ao som de uma marcha tocada por policiais, pessoas que estavam do lado de fora do local gritavam "pega ladrão" e "bandido".

Além disso, um grupo também exibiu cartazes contra o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Flávio esteve no Rio de Janeiro para acompanhar a entrega de materiais à Polícia Militar.

