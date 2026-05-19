Flávio Bolsonaro admite encontro com Vorcaro: "Ponto final nessa história"

Osenador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) admitiu nesta terça-feira, 19, que teve um encontro com o banqueiro do Master, Daniel Vorcaro, após a sua primeira prisão, no fim de 2025.

O pré-candidato à presidência da República explicou à imprensa que o encontro teve o intuito de encerrar as discussões sobre o financiamento do filme "Dark House", uma biografia do seu pai e ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro (PL).

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"Eu fui, sim, para o encontro dele, para botar um ponto final nessa história, e dizer que, se ele tivesse me avisado que a situação era grave como essa, eu já teria ido atrás de outro investidor há muito mais tempo, e o filme não correria risco. Então, foi uma grande dificuldade nesse momento, arrumar outros investidores que pudessem concluir esse filme", disse ele.

Encontro pós-prisão e tornozeleira eletrônica

À imprensa, o político explica o motivo do encontro e diz que esteve com o dono do Banco Master quando ele ainda usava tornozeleira eletrônica.

"No final de 2025, foi aquele áudio que todos ouviram em que eu peço uma luz para saber, uma palavra final, sobre o que é que vai acontecer, porque o filme já estava num grande risco do filme ser encerrado, inclusive, seria uma grande catástrofe, e, no dia seguinte, em que ele foi preso", afirmou ele, continuando:

"Nesse momento, é que nós vimos ali que deu uma virada de chave, nós entendemos melhor que a situação era muito mais grave, e, em função disso, eu trago aqui pra vocês [...], eu estive com ele mais uma vez após esse evento, quando ele teve a... passou a usar o monitoramento eletrônico e ele não podia ser na cidade de São Paulo".

A informação inicial sobre o encontro entre Flávio e Vorcaro foi divulgada pelo portal Metrópoles.

Prisão de Vorcaro

Vorcaro foi preso pela primeira vez no dia 17 de novembro de 2025, no Aeroporto de Guarulhos (SP), quando o banqueiro estava tentando deixar o país em um avião particular. A prisão se deu em razão das investigações da Polícia Federal sobre fraudes financeiras do Master.