Advogado de Vorcaro deixa defesa de dono do Banco Master

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O advogado José Luis Oliveira Lima anunciou, nesta sexta-feira, 22, que deixou a defesa de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. A decisão foi comunicada na mesma semana em que a Polícia Federal (PF) rejeitou a proposta de delação premiada apresentada pelo banqueiro.

A confirmação do desligamento do criminalista foi divulgada inicialmente pelo blog da jornalista Andréia Sadi, do g1. Ao ser contatado, o advogado confirmou a saída e informou que o encerramento do trabalho ocorreu “de comum acordo” com o cliente.

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O recuo na composição da banca de defesa aconteceu logo após a negativa da PF sobre o acordo proposto por Vorcaro. Nos bastidores do Judiciário, embora a Procuradoria-Geral da República (PGR) mantenha as negociações em andamento, cresce a avaliação de que uma eventual delação chancelada pela gestão de Paulo Gonet enfrentaria forte resistência.

Interlocutores apontam que o acordo seria visto como um “vexame” e teria dificuldade para passar pelo crivo do ministro André Mendonça, relator do caso no Supremo Tribunal Federal (STF).

Quem é o advogado criminalista

José Luis Oliveira Lima, conhecido no meio jurídico como "Juca", havia assumido a defesa de Daniel Vorcaro em março de 2026. O profissional traz em seu currículo a negociação de acordos de colaboração premiada em casos de grande repercussão nacional, como o do empreiteiro Léo Pinheiro, ex-presidente da construtora OAS, no âmbito da Operação Lava Jato.

Pedido de transferência de presídio

Interlocutores que acompanham o caso sinalizam que o empresário vem demonstrando desgaste com a permanência na prisão.

Na última quinta-feira, 21, a então equipe de defesa de Vorcaro protocolou um pedido para transferi-lo da cela na Superintendência da Polícia Federal, no Distrito Federal, para o 19º Batalhão da Polícia Militar, localizado dentro do Complexo Penitenciário da Papuda.

O pavilhão de destino é popularmente conhecido como "Papudinha". Na petição enviada à Justiça, os advogados alegaram que as condições do local onde o banqueiro cumpre a custódia preventiva na PF não são adequadas para a manutenção de sua integridade.