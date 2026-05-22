Brasil registra vários tremores de terra em menos de 48 horas

Siga o A TARDE no Google

O estado do Rio de Janeiro registrou dois tremores de terra em um intervalo de menos de 48 horas, entre a última quinta-feira (21) e esta sexta-feira (22). Os eventos ocorreram na plataforma continental, a cerca de 100 quilômetros da costa do município de Maricá. Além dos dois registrados no Rio, um abalo foi registrado em Tocantins.

De acordo com a Rede Sismográfica Brasileira (RSBR), os abalos apresentaram magnitudes semelhantes: o primeiro marcou 3,3 graus na escala Richter, e o segundo, 3,1. A organização informou que, até o momento, não há relatos de que os tremores tenham sido sentidos pela população.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O Brasil deve se preocupar com esses tremores?

Segundo o sismólogo do Observatório Nacional e da RSBR, Dr. Gilberto Leite, esse tipo de fenômeno é considerado relativamente comum no país e não deve gerar alarmismo.

“O Brasil registra pequenos tremores de terra com certa frequência, especialmente devido às tensões tectônicas que atuam no interior da placa Sul-Americana. Na maioria dos casos, esses abalos têm baixa magnitude e sequer são percebidos pelas pessoas”, explica o especialista.

O sismólogo ressaltou ainda que a ciência atual não permite prever o comportamento da atividade sísmica na região. Isso significa que não há meios de antecipar se ocorrerá um novo tremor, quando ele poderá acontecer ou qual será a sua intensidade.

Atividade sísmica também no Tocantins

Além dos eventos no litoral fluminense, outro abalo sísmico, de magnitude 2,8, foi registrado em Tocantins à 0h42 desta quinta-feira. Assim como no caso do Rio de Janeiro, não houve notificações de moradores que tenham sentido a terra tremer na região norte do país.