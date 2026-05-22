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EDUCAÇÃO

Inscrições do Enem começam na próxima semana; veja cronograma completo

Ministério da Educação divulgou o edital da edição, revelando também que as provas serão aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro

Luiza Nascimento
Por
Enem
Enem - Foto: Ministério da Educação

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 começam na próxima segunda-feira, 25, e seguem até 5 de junho. As datas foram reveladas no edital da edição, publicado pelo Ministério da Educação (MEC), nesta sexta-feira, 22.

Este ano, as provas serão aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro, mas, antes das avaliações, é preciso atenção com outras datas.

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Veja cronograma completo do Enem 2026

  • Inscrições: de 25 de maio a 5 de junho
  • Pagamento da taxa de inscrição: de 25 de maio a 10 de junho
  • Solicitação de tratamento por nome social: de 25 de maio a 5 de junho
  • Solicitação de atendimento especializado: de 25 de maio a 5 de junho
  • Resultado do atendimento especializado: 19 de junho
  • Recurso do atendimento especializado: de 22 a 26 de junho
  • Resultado do recurso: 3 de julho
  • Aplicação das provas: 8 e 15 de novembro

Taxa de inscrição

Quem não tem direito à isenção terá que pagar uma taxa de R$ 85 dentro do prazo descrito no edital. Vale ressaltar que os estudantes que obtiveram o direito à isenção desse valor (como os alunos da rede pública) também devem se inscrever. Caso contrário, não poderão prestar o Enem.

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Mudanças no Enem 2026

As inscrições para alunos da rede pública que vão realizar o Exame passarão por alteração. O cadastro será feito de forma automática para estudantes do 3º ano e já passa a valer na edição de 2026.

Além disso, haverá aumento na quantidade de locais de prova. Entre as novidades está a inclusão do Enem integrado ao Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), com o intuito de ampliar o acesso e a participação de estudantes no exame.

A política abrange o Saeb, o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) e o Enem.

Como vai funcionar a inscrição automática?

A inscrição automática para concluintes da rede pública será realizada através de dados informados pelas redes de ensino.

Depois disso, caberá ao estudante apenas confirmar sua participação, escolhendo a língua estrangeira da prova e eventuais recursos de acessibilidade.

Aumento nos locais de prova

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pelo exame, aumentará os locais de aplicação da prova em cerca de 10 mil escolas.

Com isso, estima-se que 80% dos concluintes da rede pública farão o exame na própria escola onde estão matriculados.

Para os concluintes das redes públicas que precisarão se deslocar, a pasta estuda como implementar ações de apoio logístico de transporte entre municípios.

Provas e cronograma

Com acontece desde 2017, o Enem 2026 será aplicado em dois domingos, separado por temas. Em ambos dias, os portões abrem 12h, fecham 13h e as provas começam 13h30.

No primeiro dia, as avaliações terminam 19h, já no último às 18h30.

Veja cronograma deste ano:

8 de novembro

  • 45 questões de linguagens (40 de língua portuguesa e 5 de inglês ou espanhol);
  • 45 questões de ciências humanas;
  • redação.

15 de novembro

  • 45 questões de matemática;
  • 45 questões de ciências da natureza.

Curso gratuito para o Enem estão com inscrições abertas em Salvador

Estão abertas as inscrições para o curso preparatório e gratuito para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) realizado pelo Quilombo Educacional Vilma Reis, uma organização privada sem fins lucrativos.

Um total de 20 vagas estão sendo ofertadas para o curso, que será ministrado entre segunda e quinta-feira, das 18h30 às 21h30.

As aulas vão acontecer na Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia (Ufba), localizada no bairro do Canela, em Salvador.

O curso vai contar com oficinas, acompanhamento pedagógico, apoio psicossocial e mentoria para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e Programa Universidade para Todos (Prouni).

Os interessados podem se inscrever até a próxima segunda-feira, 25, via formulário online através deste link.

Os candidatos passarão por uma entrevista, também pela internet, durante o processo seletivo para distribuição das vagas.

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Educação Enem inscrições do enem

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