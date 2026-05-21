'Páginas de Aprendizado' leva educomunicação a Seabra

Transformar notícias em ferramenta de aprendizagem foi a proposta da formação realizada nesta quinta-feira, 21, com professores da rede municipal de Seabra. A atividade integra o projeto Páginas de Aprendizado, desenvolvido pela Secretaria da Educação da Bahia (SEC) em parceria com o Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE.

A formação apresentou metodologias voltadas à alfabetização, leitura, escrita e interpretação textual utilizando conteúdos jornalísticos como ferramenta pedagógica em sala de aula. A atividade foi conduzida pela equipe do A TARDE Educação, representada pela coordenadora pedagógica Márcia Firmino e pela pedagoga Emily Figueiredo.

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A professora Jéssica Ferreira avaliou que a formação contribui para tornar o ensino mais dinâmico e próximo da realidade dos alunos. “Destaco como principal aprendizado as diferentes metodologias que contribuem no aperfeiçoamento das atividades de forma lúdica, ampliam o repertório e expandem os conteúdos dos livros didáticos”, disse.

A secretária municipal de Educação de Seabra, Marília Regina, ressaltou a importância da formação continuada para o fortalecimento das práticas pedagógicas na rede.

“É importante investir no processo de formação continuada de professores da nossa rede municipal, pois aprimora a prática pedagógica, favorece novas estratégias de ensino, novas metodologias ativas, promovendo ampliação de saberes e melhorias também no processo de ensino-aprendizagem”.

Segundo ela, o uso do jornal em sala de aula também deve contribuir para o avanço dos índices educacionais do município. “Os professores poderão utilizar um novo recurso, que é o jornal, aproximando os nossos alunos do mundo da leitura crítica e escrita de forma contextualizada, melhorando os nossos índices de aprendizagem”, completou.

Reconhecimento nacional

O município de Seabra conquistou o Selo Bronze do Compromisso Nacional com a Alfabetização – Edição 2025, iniciativa do Ministério da Educação (MEC) que reconhece redes de ensino comprometidas com a alfabetização das crianças até o final do 2º ano do ensino fundamental.

Nesta edição, o Ministério contabilizou as inscrições de 4.872 redes de ensino das 5.595 que aderiram ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA), o que corresponde a um índice de 87,1% de participação dos entes da federação. O reconhecimento foi entregue em 23 de março de 2026, durante solenidade em Brasília (DF).

A certificação considerou: gestão; governança; formação; acompanhamento da aprendizagem; implementação de ações estruturantes, além de destacar o trabalho conjunto de articuladores, gestores escolares e docentes.

Em todo o país, 2.285 redes receberam o Selo Ouro, 1.896 conquistaram o Selo Prata e 547 foram reconhecidas com o Selo Bronze.

Educomunicação e educação na Bahia

O Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, é executado na rede estadual de ensino da Bahia desde 2022 como ferramenta de apoio pedagógico e estímulo à leitura, à escrita e ao protagonismo estudantil.

O objetivo central é contribuir para a alfabetização completa no tempo certo, utilizando o jornal como ferramenta pedagógica, com promoção de leitura contextualizada, escrita significativa e pensamento crítico, além de fortalecimento das aprendizagens essenciais, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e o Plano Estadual de Educação.