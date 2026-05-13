Professores de Gandu participam de formação sobre leitura e escrita - Foto: Saul Valentim/Prefeitura Municipal de Gandu

Professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), educadores da Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas (EPJAI) e das escolas do campo participaram, em Gandu, no extremo sul da Bahia, de mais uma etapa da formação do projeto ‘Páginas de Aprendizado’, iniciativa da Secretaria Estadual da Educação (SEC) em parceria com o Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE.

O encontro, realizado nos dias 12 e 13 de maio, aconteceu em dois espaços do município: na Secretaria Municipal de Educação e no Ceres Libânio.

Tudo sobre Educação em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Durante o momento de troca de experiências, atualização pedagógica e construção coletiva de conhecimento, a vice-diretora e coordenadora da EPJAI, Vanusa Costa, destacou a importância do encontro para o fortalecimento das práticas educacionais já desenvolvidas na rede. “A formação vem para somar com tudo que a gente tem estudado ao longo dos anos. O letramento e a alfabetização devem, sim, caminhar juntos”, afirmou.

A coordenadora das escolas do campo do município, Aldecy Brito, ressaltou o impacto da iniciativa para os profissionais da educação rural. “A formação traz novos aprendizados para o nosso município e nossos professores. Ela agrega conhecimentos e é de grande relevância para que possamos enriquecer o nosso trabalho”, enfatizou.

Conduzida pela coordenadora pedagógica Márcia Firmino e pela pedagoga e mestra em Educação Jéssica Gouveia - ambas do A TARDE Educação -, a programação abordou a importância da produção e interpretação de textos jornalísticos para o desenvolvimento crítico dos estudantes.

Segundo a agente municipal das Avaliações Externas e Articuladora do Páginas de Aprendizado, Silvany Santos, a formação representa um espaço essencial de atualização profissional e construção de novas metodologias.

“A formação docente é muito importante para os educadores, já que há necessidade de atualização na área educacional. É um momento de troca de experiência, espaço onde nascem ideias e há construção de metodologias. Logo, a formação Páginas de Aprendizado trouxe contribuições para a prática do educador em sala de aula, com destaque para a produção e interpretação de textos jornalísticos”, disse.

Presente nos encontros, a secretária municipal de Educação, Gardênia Roseira, afirmou que investir na formação continuada dos professores é fundamental diante das transformações da educação contemporânea. Segundo ela, o fortalecimento da prática docente impacta diretamente a aprendizagem dos estudantes.

“A educação, principalmente do século XXI, está em constante transformação, e os professores precisam acompanhar esse ritmo para manter suas práticas pedagógicas atualizadas e mais próximas dos nativos digitais que demandam escolas com metodologias ativas, tecnologia integrada e aprendizado prático. A formação continuada de professores é uma ferramenta essencial para quem busca aprimorar o ensino, desenvolver novas competências e conquistar melhores oportunidades na carreira docente, além de se conectar com os jovens dessa geração”.

A secretária também reforçou a relevância da parceria entre a SEC e o Grupo A TARDE para o município. “Quando pensamos em melhorar o desempenho dos alunos e a qualidade de ensino, muitas estratégias podem ser consideradas, mas nenhuma tem tanto impacto quanto a formação de professores. O A TARDE Educação vem solidificar essa ações pedagógicas no município de Gandu”.

Educomunicação e educação na Bahia

O Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, é executado na rede estadual de ensino da Bahia desde 2022 como ferramenta de apoio pedagógico e estímulo à leitura, à escrita e ao protagonismo estudantil.

O objetivo central é contribuir para a alfabetização completa no tempo certo, utilizando o jornal como ferramenta pedagógica, com promoção de leitura contextualizada, escrita significativa e pensamento crítico, além de fortalecimento das aprendizagens essenciais, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e o Plano Estadual de Educação.