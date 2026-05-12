O novo Complexo Integrado de Educação Básica, Profissional e Tecnológica de Eunápolis foi entregue nesta terça-feira, 12, com investimento total de R$ 23,8 milhões. A inauguração integrou a programação em celebração aos 38 anos de emancipação política do município, comemorados nesta terça.

A unidade passou por ampliação e modernização para oferecer mais conforto e estrutura aos 850 estudantes atendidos pela instituição. O espaço conta agora com 26 novas salas de aula, biblioteca, teatro com capacidade para 200 pessoas, área administrativa renovada e restaurante estudantil capaz de atender 152 estudantes.

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Eunápolis ganha complexo educacional de R$ 23,8 milhões | Foto: Douglas Amaral/SEC Bahia

O colégio também recebeu uma quadra poliesportiva coberta e completamente reformada, além de campo de futebol society integrado à pista de atletismo, pista de salto e piscina semiolímpica.

Durante a cerimônia de entrega, o governador Jerônimo Rodrigues ressaltou que a escola vai além do ensino em sala de aula e representa um espaço de convivência, acolhimento e proteção social.

"Quando vocês chegam nesta escola, os pais e as mães sabem que vocês estão guardados, estão protegidos. Os professores olham para vocês, as equipes da limpeza e da cozinha estão atentas a vocês. O papel desses profissionais não é apenas zelar o patrimônio, mas cada um dos nossos jovens", disse.

Eunápolis ganha complexo educacional de R$ 23,8 milhões | Foto: Douglas Amaral/SEC Bahia

A estudante Gabrielli Rocha, do 3º ano, contou que faz parte do coral e do grupo de dança da escola e que o teatro irá ajudar no desenvolvimento cultural. "Eu gostei muito do novo espaço. É amplo, confortável e vai proporcionar que novos projetos surjam na escola".

O diretor da unidade, Claudionor Pereira, destacou que a nova estrutura amplia as possibilidades pedagógicas e culturais da instituição. "Hoje, nossos estudantes estão recebendo um equipamento completo para o desenvolvimento pedagógico. Agora, eles podem realizar projetos e atividades artísticas com um teatro próprio", afirmou.

Programação pelos 38 anos de Eunápolis

Localizada no extremo sul da Bahia, a cidade de Eunápolis celebrou 38 anos de emancipação política nesta terça-feira, 12. A programação comemorativa começou na segunda-feira, 11, com a Sessão Solene de entrega da Comenda 12 de Maio e dos Títulos de Cidadão Eunapolitano, realizada na Câmara Municipal de Vereadores, homenageando personalidades que contribuíram para o desenvolvimento do município.

A agenda também contou com apresentações musicais de Cris Lima, Rony Brasil, Léo Santana, Eduardinho e Jarley Rosam, no Estádio Araujão.

Nesta terça-feira, a programação teve início às 8h, com o hasteamento das bandeiras e a inauguração da nova sede da Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua Arthulino Ribeiro, no bairro Dinah Borges.

Em seguida, o prefeito Robério Oliveira e o governador Jerônimo Rodrigues visitaram as obras da Avenida David Jonas Fadini e acompanharam o andamento da construção de cerca de 500 unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida, em frente ao Residencial Arnaldão.

A programação seguiu com a inauguração da Usina Municipal de Asfalto, no Distrito Industrial. Já na Praça do Pequi, autoridades realizaram pronunciamentos oficiais e anunciaram novos investimentos para o município.

As comemorações serão encerradas à noite com um momento de fé e louvor, reunindo apresentações de Valesca Mayssa, Banda Evidências e Leandro Santana.