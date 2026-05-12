Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > EDUCAÇÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

EDUCAÇÃO

Eunápolis ganha complexo educacional de R$ 23,8 milhões

Entrega do equipamento integrou as comemorações pelos 38 anos de emancipação política da cidade

Loren Beatriz Sousa
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Eunápolis ganha complexo educacional de R$ 23,8 milhões
Eunápolis ganha complexo educacional de R$ 23,8 milhões - Foto: Douglas Amaral/SEC Bahia

O novo Complexo Integrado de Educação Básica, Profissional e Tecnológica de Eunápolis foi entregue nesta terça-feira, 12, com investimento total de R$ 23,8 milhões. A inauguração integrou a programação em celebração aos 38 anos de emancipação política do município, comemorados nesta terça.

A unidade passou por ampliação e modernização para oferecer mais conforto e estrutura aos 850 estudantes atendidos pela instituição. O espaço conta agora com 26 novas salas de aula, biblioteca, teatro com capacidade para 200 pessoas, área administrativa renovada e restaurante estudantil capaz de atender 152 estudantes.

Tudo sobre Educação em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Eunápolis ganha complexo educacional de R$ 23,8 milhões
Eunápolis ganha complexo educacional de R$ 23,8 milhões | Foto: Douglas Amaral/SEC Bahia

O colégio também recebeu uma quadra poliesportiva coberta e completamente reformada, além de campo de futebol society integrado à pista de atletismo, pista de salto e piscina semiolímpica.

Durante a cerimônia de entrega, o governador Jerônimo Rodrigues ressaltou que a escola vai além do ensino em sala de aula e representa um espaço de convivência, acolhimento e proteção social.

"Quando vocês chegam nesta escola, os pais e as mães sabem que vocês estão guardados, estão protegidos. Os professores olham para vocês, as equipes da limpeza e da cozinha estão atentas a vocês. O papel desses profissionais não é apenas zelar o patrimônio, mas cada um dos nossos jovens", disse.

Eunápolis ganha complexo educacional de R$ 23,8 milhões
Eunápolis ganha complexo educacional de R$ 23,8 milhões | Foto: Douglas Amaral/SEC Bahia

A estudante Gabrielli Rocha, do 3º ano, contou que faz parte do coral e do grupo de dança da escola e que o teatro irá ajudar no desenvolvimento cultural. "Eu gostei muito do novo espaço. É amplo, confortável e vai proporcionar que novos projetos surjam na escola".

O diretor da unidade, Claudionor Pereira, destacou que a nova estrutura amplia as possibilidades pedagógicas e culturais da instituição. "Hoje, nossos estudantes estão recebendo um equipamento completo para o desenvolvimento pedagógico. Agora, eles podem realizar projetos e atividades artísticas com um teatro próprio", afirmou.

Programação pelos 38 anos de Eunápolis

Localizada no extremo sul da Bahia, a cidade de Eunápolis celebrou 38 anos de emancipação política nesta terça-feira, 12. A programação comemorativa começou na segunda-feira, 11, com a Sessão Solene de entrega da Comenda 12 de Maio e dos Títulos de Cidadão Eunapolitano, realizada na Câmara Municipal de Vereadores, homenageando personalidades que contribuíram para o desenvolvimento do município.

Leia Também:

Mais de 200 mil pés de maconha são destruídos em operação na Bahia
Lula confirma presença em Camaçari para entregas nesta quinta
Obras da Ponte Salvador–Itaparica terão 1.400 vagas de qualificação profissional

A agenda também contou com apresentações musicais de Cris Lima, Rony Brasil, Léo Santana, Eduardinho e Jarley Rosam, no Estádio Araujão.

Nesta terça-feira, a programação teve início às 8h, com o hasteamento das bandeiras e a inauguração da nova sede da Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua Arthulino Ribeiro, no bairro Dinah Borges.

Em seguida, o prefeito Robério Oliveira e o governador Jerônimo Rodrigues visitaram as obras da Avenida David Jonas Fadini e acompanharam o andamento da construção de cerca de 500 unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida, em frente ao Residencial Arnaldão.

A programação seguiu com a inauguração da Usina Municipal de Asfalto, no Distrito Industrial. Já na Praça do Pequi, autoridades realizaram pronunciamentos oficiais e anunciaram novos investimentos para o município.

As comemorações serão encerradas à noite com um momento de fé e louvor, reunindo apresentações de Valesca Mayssa, Banda Evidências e Leandro Santana.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Jerônimo Rodrigues

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Eunápolis ganha complexo educacional de R$ 23,8 milhões
Play

Vereador destaca impacto do Concurso Jovem Jornalista na educação baiana

Eunápolis ganha complexo educacional de R$ 23,8 milhões
Play

Conselheiro do TCE parabeniza e propõe homenagem ao Grupo A TARDE

Eunápolis ganha complexo educacional de R$ 23,8 milhões
Play

Expectativa e tensão: pais fazem vigília à espera de filhos em prova do Enem

Eunápolis ganha complexo educacional de R$ 23,8 milhões
Play

Webinar debate educação, mineração e sustentabilidade nesta quarta

x