Salvador terá quase 90 km de trilhos com expansão do VLT e Metrô

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), afirmou que Salvador terá quase 90 km de trilhos assim que as obras do VLT forem totalmente concluídas e o tramo IV do metrô (Lapa-Campo Grande) ficar pronto.

"A cidade vai ficar mais moderna, mais barata e mais próxima, já que não há engarrafamento. No caso do VLT, além do trem em si, o transporte vai atravessar a cidade e revitalizar uma região bonita, que é o Subúrbio Ferroviário", afirmou o petista, nesta terça-feira, 12, a uma rede de rádios do extremo-sul da Bahia.

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Ainda sobre o Veículo Leve sobre Trilhos, Jerônimo reafirmou a expectativa pela entrega, até o dia 2 de Julho — data em que se comemora a Independência do Brasil na Bahia — do primeiro trecho para testes do modal, na Cidade Baixa.

Dentro da ala governista, há uma expectativa para que o presidente Lula (PT) compareça na cerimônia de entrega e da operação assistida do novo transporte, que deve ocorrer entre os dias 15 e 16 de junho, conforme antecipado por A TARDE, no dia 4 deste mês.

Andamento das obras do VLT

O VLT terá cerca de 43,7 km de extensão e 50 paradas, dividido em três trechos em implantação desde 2024:

Trecho 1: liga a Ilha de São João à Calçada e ao Comércio (com cerca de 60% das obras concluídas);

liga a Ilha de São João à Calçada e ao Comércio (com cerca de 60% das obras concluídas); Trecho 2: conecta Paripe a Águas Claras (com cerca de 40% das obras concluídas);

conecta Paripe a Águas Claras (com cerca de 40% das obras concluídas); Trecho 3: vai de Águas Claras a Piatã, ampliando o acesso ao miolo e à orla (as obras ainda estão no início).

Ponte Salvador-Itaparica

Com relação à ponte Salvador-Itaparica, o governador do Estado reforçou que um navio oriundo da China deve chegar à Bahia no próximo final de semana para montar um dos canteiros de obra à construção do equipamento, em Maragogipe.

Além deste, outras duas frentes de trabalho serão erguidas em Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, e em Salvador.

"Esperamos que, a partir de junho, já possamos ver as obras acontecendo, com elas sendo concluídas em 4 ou 5 anos. Eu espero ter mais um mandato para dar continuidade a essa obra, mas creio que meu sucessor é quem fará a entrega", afirmou o governador.

Lula

Na ocasião, o mandatário falou ainda sobre a possibilidade de o presidente Lula (PT) estar na Bahia para participar de eventos como os festejos pelo 2 de Julho, além da entrega do Teatro Castro Alves (TCA).

"Nós fizemos o convite e esperamos que ele venha para além do 2 de Julho, podendo participar da entrega do novo TCA, que se junta a um conjunto de ações que estamos fazendo no centro de Salvador, a exemplo do metrô. A partir do dia 4, de acordo com a legislação eleitoral, já não mais podemos participar de inaugurações", completou Jerônimo Rodrigues (PT).