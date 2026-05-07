Vagão anti-odor? Como o VLT de Salvador planeja acabar com o cheiro de peixe

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Esqueça o desconforto histórico. O novo VLT de Salvador, que ligará a Ilha de São João ao Comércio, traz uma solução tecnológica para um desafio antigo do Subúrbio Ferroviário: o transporte de pescados.
Um vagão exclusivo, equipado com tecnologia de drenagem, promete eliminar o forte odor e garantir a dignidade de marisqueiras e passageiros, unindo mobilidade urbana e respeito às tradições da Baía de Todos-os-Santos.
O sistema contará com drenagem especial para reduzir o odor e suportes capazes de transportar até 240 quilos de mercadorias por viagem. A medida busca resolver um problema histórico enfrentado por esses trabalhadores, muitas vezes alvos de preconceito ou impedidos de embarcar no transporte público — seja nos ônibus ou nos antigos trens — devido ao cheiro e ao volume dos produtos.
Esse projeto integra o Trecho 1 do modal (Calçada - Ilha de São João), desenvolvido pela Companhia de Transporte da Bahia (CTB). As novidades foram apresentadas em entrevista exclusiva ao portal A TARDE pelo presidente da entidade, Eracy Lafuente, nesta quarta-feira, 6.
Pensamos nesse empreendimento criando uma adequação em um dos trens extremamente importante para os pescadores e marisqueiras. Tem um suporte para esse trabalhador colocar a mercadoria e não ficar segurando, dando oportunidade de descanso durante a viagem, além de um suspiro de drenagem para dispersar o odor do pescado
Facilidade de vendas
Além de facilitar o transporte para pescadores e marisqueiras, o projeto do VLT de Salvador também prevê melhorias na comercialização dos produtos.
Segundo Eracy Lafuente, esse trabalhadores poderão contar com a Unidade de Beneficiamento no Porto das Sardinhas, que está com 88% das obras concluídas e funcionará como um centro de processamento de pescados e mariscos integrado ao Trecho 1 do modal.
O equipamento, implantado na região de Plataforma, busca modernizar a venda dos produtos, ampliar a renda de pescadores e marisqueiras e fortalecer a economia local.
Uma das principais mudanças é permitir que o pescado já saia da unidade pronto para distribuição.
“Queremos mudar toda a realidade da pesca. Não estamos pensando apenas em como esse pescado será transportado, mas também em como podemos facilitar a venda. A expectativa é direcionar essa produção para grandes empreendimentos, como resorts. A carga poderá sair da unidade em vans frigorificadas”, explicou.
Antiga feira de pescados
Como já adiantado pelo portal A TARDE, a nova Unidade de Beneficiamento substituirá a antiga estrutura localizada no São João do Cabrito, conhecida como Feira Livre de Pescados.
Segundo a planta obtida pelo portal, o espaço será dividido em dois andares e contará com diversas estruturas, como áreas de higienização, armazenamento, processamento, embalagem, câmaras frigoríficas, fábrica de gelo e setores administrativos.
A antiga feira era alvo frequente de críticas por operar em condições precárias. A nova unidade foi projetada para atender às normas da Vigilância Sanitária, com bancadas de inox, água corrente e sistemas adequados de descarte de resíduos.
Andamento das obras do VLT
O VLT de Salvador terá cerca de 43,7 km de extensão e 50 paradas, divididos em três trechos em implantação desde 2024:
- Trecho 1: liga a Ilha de São João à Calçada e ao Comércio (cerca de 60% das obras concluídas);
- Trecho 2: conecta Paripe a Águas Claras (cerca de 40% das obras concluídas);
- Trecho 3: vai de Águas Claras a Piatã, ampliando o acesso ao miolo e à orla (obras em fase inicial).
Quando concluído, o sistema deve integrar diferentes modais e facilitar o deslocamento na capital baiana.
Início da operação teste
Com cronograma acelerado para antes do São João, o VLT de Salvador deve iniciar a operação assistida entre os dias 15 e 16 de junho.
Segundo informações apuradas por A TARDE, o trecho entre a Calçada e o Lobato será o primeiro a entrar em funcionamento, permitindo o uso do modal em horários específicos de teste.
Qual será o preço da passagem do VLT?
Embora o valor ainda dependa de definição oficial, o governo da Bahia já indicou que a tarifa deve ser equivalente à do metrô. Atualmente, a passagem custa R$ 4,10.
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