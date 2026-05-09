COMPROMISSO
VLT de Salvador: governador anuncia início dos testes na próxima semana
Chefe do Executivo estadual detalhou o avanço de obras estruturantes
Siga o A TARDE no Google
Em agenda oficial em Feira de Santana neste sábado, 9, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), reforçou o compromisso da gestão com o equilíbrio entre o desenvolvimento do interior e a atenção estratégica à Região Metropolitana de Salvador (RMS).
Durante o evento, o chefe do Executivo estadual detalhou o avanço de obras estruturantes e confirmou o início iminente dos testes de um dos modais mais aguardados da capital: o VLT (Veículo Leve sobre Trilhos).
Expectativa
Um dos pontos centrais do pronunciamento foi a atualização sobre o cronograma do VLT de Salvador. De acordo com Jerônimo, os primeiros testes operacionais devem começar entre esta e a próxima semana.
O objetivo do governo é que o sistema já esteja funcionando, ainda que em fase inicial, na primeira semana de julho.
O governador revelou, inclusive, que o convite para a inauguração já foi estendido ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
"Preparamos para ele funcionar na primeira semana de julho. Espero que o Lula consiga vir, foi o convite", afirmou o governador.
Leia Também:
Ponte Salvador-Itaparica
Sobre a Ponte Salvador-Itaparica, Jerônimo trouxe detalhes sobre a estética e o impacto visual da obra para quem reside na capital. Ele informou que o primeiro teste da iluminação cênica já foi realizado, destacando que a estrutura será um novo marco no horizonte baiano.
A iluminação vai ser visível de diversos pontos da cidade, incluindo a região da Ribeira. O governador garantiu que "a coisa vai ficar bonita", reforçando o potencial turístico e simbólico do projeto.
Região Metropolitana
Apesar de estar em Feira de Santana, Jerônimo fez questão de pontuar que o foco em grandes projetos da capital permanece inalterado. Ele citou a recente articulação com o governo federal e lideranças locais para viabilizar equipamentos de saúde na RMS.
O governador mencionou o acompanhamento direto de projetos ao lado do ministro da Casa Civil, Rui Costa, e do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, citando especificamente a ordem de serviço para a nova maternidade de Lauro de Freitas.
Com essas sinalizações, Jerônimo Rodrigues busca consolidar uma imagem de gestor que, embora presente nas demandas do interior, mantém a engrenagem das grandes obras metropolitanas em ritmo acelerado, apostando na parceria com o Governo Lula para as entregas do segundo semestre.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes