VLT de Salvador: governador anuncia início dos testes na próxima semana

VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) é um dos modais mais aguardados na capital baiana - Foto: Joá Souza | GOVBA

Em agenda oficial em Feira de Santana neste sábado, 9, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), reforçou o compromisso da gestão com o equilíbrio entre o desenvolvimento do interior e a atenção estratégica à Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Durante o evento, o chefe do Executivo estadual detalhou o avanço de obras estruturantes e confirmou o início iminente dos testes de um dos modais mais aguardados da capital: o VLT (Veículo Leve sobre Trilhos).

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Expectativa

Um dos pontos centrais do pronunciamento foi a atualização sobre o cronograma do VLT de Salvador. De acordo com Jerônimo, os primeiros testes operacionais devem começar entre esta e a próxima semana.

O objetivo do governo é que o sistema já esteja funcionando, ainda que em fase inicial, na primeira semana de julho.

O governador revelou, inclusive, que o convite para a inauguração já foi estendido ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Preparamos para ele funcionar na primeira semana de julho. Espero que o Lula consiga vir, foi o convite", afirmou o governador.

Ponte Salvador-Itaparica

Sobre a Ponte Salvador-Itaparica, Jerônimo trouxe detalhes sobre a estética e o impacto visual da obra para quem reside na capital. Ele informou que o primeiro teste da iluminação cênica já foi realizado, destacando que a estrutura será um novo marco no horizonte baiano.

A iluminação vai ser visível de diversos pontos da cidade, incluindo a região da Ribeira. O governador garantiu que "a coisa vai ficar bonita", reforçando o potencial turístico e simbólico do projeto.

Região Metropolitana

Apesar de estar em Feira de Santana, Jerônimo fez questão de pontuar que o foco em grandes projetos da capital permanece inalterado. Ele citou a recente articulação com o governo federal e lideranças locais para viabilizar equipamentos de saúde na RMS.

O governador mencionou o acompanhamento direto de projetos ao lado do ministro da Casa Civil, Rui Costa, e do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, citando especificamente a ordem de serviço para a nova maternidade de Lauro de Freitas.

Com essas sinalizações, Jerônimo Rodrigues busca consolidar uma imagem de gestor que, embora presente nas demandas do interior, mantém a engrenagem das grandes obras metropolitanas em ritmo acelerado, apostando na parceria com o Governo Lula para as entregas do segundo semestre.