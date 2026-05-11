Prefeitos destacam entregas de Jerônimo Rodrigues durante PGP em Feira

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Governador e pré-candidato à reeleição, Jerônimo Rodrigues (PT) fez um balanço de ações da gestão - Foto: Feijao Almeida/GOVBA

A terceira edição do Programa de Governo Participativo (PGP), realizada neste sábado, 9, em Feira de Santana, serviu para um balanço de ações do governador e pré-candidato à reeleição, Jerônimo Rodrigues (PT).

Gestores municipais da região aproveitaram o encontro para elencar obras estruturantes que transformaram a realidade local, com foco em educação, infraestrutura e segurança.

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Avanços

A implantação de escolas de tempo integral foi um dos pontos altos dos depoimentos. O prefeito de Coração de Maria, Kley (Avante), celebrou a entrega de três unidades desse modelo na cidade.

Wilson Cardoso, prefeito de Andaraí e presidente da União de Municípios da Bahia (UPB), reforçou o impacto social dessas instituições. Para ele, a inauguração da escola de ensino médio foi a obra "mais estruturante" do período, por oferecer uma base sólida para a juventude local.

Infraestrutura e abastecimento

Além da educação, a segurança hídrica e a urbanização foram temas recorrentes. Wilson Cardoso destacou a importância dos novos sistemas de água para a zona rural.

"Quem vive no interior depende da água para produzir", pontuou o presidente da UPB.

Em Terra Nova, o prefeito Eder de Nilda (Republicanos) listou a entrega de um novo complexo policial, além de obras críticas de contenção de encostas e pavimentação de ruas, agradecendo a parceria contínua com a gestão estadual.

"Tenho certeza que virão outras entregas para o nosso município", afirmou o gestor de Terra Nova, sinalizando otimismo com a continuidade dos projetos liderados por Jerônimo Rodrigues.