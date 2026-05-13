Confirmado reajuste de 5,4% para professores de Lauro de Freitas

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Professor em sala de aula - Foto: Divulgação/Prefeitura de Lauro de Freitas

O reajuste de 5,4% para os professores da rede municipal de ensino de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, foi confirmado nesta quarta-feira, 13, pela prefeita Débora Regis (União Brasil). O anúncio foi divulgado por meio das redes sociais da gestão municipal.

Segundo a prefeita, a medida faz parte das ações de fortalecimento da educação pública e valorização dos profissionais do magistério.

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“Agora é a vez dos nossos professores da rede municipal receberem o reajuste de 5,4% no piso do magistério. Essa é uma forma de valorizar cada vez mais os profissionais que trabalham diariamente com dedicação e empenho para melhorar a qualidade do ensino dos nossos alunos”, afirmou.

A chefe do poder executivo municipal também destacou investimentos realizados pela administração municipal para ampliar a qualidade da rede de ensino e garantir melhores condições de aprendizagem para os estudantes.

“Seguimos trabalhando para garantir alfabetização na idade certa, fardamento digno para os nossos estudantes, melhores condições de trabalho para os profissionais da educação e uma estrutura cada vez mais preparada para acolher e ensinar”, disse.

Veja o vídeo: