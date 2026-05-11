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Estudantes de Medicina participam de intercâmbio acadêmico em Boston

Primeira turma do programa Clerkship for Medical Students 2026 embarcou neste mês de maio para os Estados Unidos

Redação
Por Redação

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Estudantes de Medicina realizam intercâmbio em Boston
Estudantes de Medicina realizam intercâmbio em Boston - Foto: Asscom Unit

Cinco estudantes do curso de Medicina da Universidade Tiradentes (Unit) embarcaram este mês para Boston, nos Estados Unidos, onde irão participar de um internato médico por meio do programa de intercâmbio acadêmico Clerkship for Medical Students 2026.

Além da experiência internacional e do contato com uma nova cultura, os alunos terão a oportunidade de aprimorar o inglês e vivenciar a prática médica em hospitais da rede Cambridge Health Alliance (CHA), parceira da instituição. O intercâmbio tem duração de seis semanas e acontece em unidades hospitalares conveniadas ao programa.

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Os participantes são estudantes dos campi de Aracaju e Estância, em Sergipe, selecionados por meio de edital. Segundo o diretor acadêmico da Unit, professor Marcos Wandir Lobão, o programa já se tornou referência dentro da universidade e mobiliza estudantes e familiares desde os primeiros períodos do curso.

“Eles e suas famílias se preparam, porque apesar de academicamente ser muito importante essa imersão de seis semanas em Boston - dentro de um dos principais hospitais dos Estados Unidos -, tem uma preparação financeira, psicológica e a de vencer os desafios de estar em outra cultura, saber lidar com os sucessos e os pequenos desafios que vão surgir num lugar muito rico em conhecimento”, comenta o professor.

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Estudantes contemplados

Entre os selecionados está Maria Fernanda Santana Barroso, estudante de Medicina em Aracaju. Para ela, participar do intercâmbio representa a realização de um antigo sonho e uma oportunidade de crescimento profissional.

“Desde sempre eu quis fazer um programa de intercâmbio e como futura médica, acho que vai ser importante para os meus pacientes, porque vou ter uma nova bagagem que vem de fora, com uma nova visão. Então vai ser importante para minha formação médica mesmo”, diz.

O estudante Lucas Nunes, do campus Estância, também destaca a relevância da experiência para sua trajetória profissional, especialmente na área de ortopedia e traumatologia, especialidade que pretende seguir.

“Escolher participar desse intercâmbio é poder trazer experiências novas para o tratamento e o convívio com nossos pacientes, e esse intercâmbio trará uma riqueza muito grande de informação por ser um centro de pesquisa renomado. Na área que eu quero, que é ortopedia e traumatologia, eu acho que vou estar muito bem servido, com muitos professores pesquisadores e companheiros, lado a lado. É uma experiência que, quem puder fazer, é irrecusável”, disse o aluno.

Sobre o programa

Criado em 2021, o Programa Clerkship for Medical Students é resultado da parceria entre a Universidade Tiradentes e o Cambridge Health Alliance. A iniciativa oferece seis semanas de atividades práticas em hospitais de Boston e disponibiliza, anualmente, 15 vagas distribuídas em três turmas ao longo do ano.

Os estudantes selecionados recebem isenção das taxas na instituição parceira e uma bolsa de apoio à mobilidade no valor de R$ 7 mil.

Podem participar alunos de Medicina que estejam entre o 9º e o 12º semestre dos cursos da Unit nos campi Farolândia, em Aracaju, e Estância. Em 2026, pela primeira vez, o programa também será estendido aos estudantes da Faculdade Tiradentes de Goiana (Fits Goiana), em Pernambuco.

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