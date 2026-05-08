PROJETO SOCIAL
Observatório de Educação realiza oficina em colégio no Beiru
Iniciativa voltada ao fortalecimento da educação local
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O Observatório Educacional Municipal Beiru/Tancredo Neves fará uma apresentação na próxima quinta-feira, 14, no Colégio Estadual Zumbi dos Palmares, no mesmo bairro.
O observatório é uma iniciativa voltada ao fortalecimento da educação local e à mobilização comunitária em torno dos desafios e potencialidades das nossas escolas.
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O Objetivo é gerar dados, análises e subsídios para políticas públicas educacionais locais, fortalecendo a capacidade da comunidade e das instituições do território de compreender, acompanhar e contribuir positivamente na realidade educacional.
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