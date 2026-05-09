Governo da Bahia entrega obras e anuncia investimentos no interior

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O Governo da Bahia realizou, neste sábado, 9, uma série de ações em Jussari, no sul do estado, reunindo entregas e anúncios em diferentes áreas, como educação, habitação, infraestrutura, conectividade e desenvolvimento rural.

O pacote de investimentos inclui obras já concluídas, projetos em andamento e novas autorizações.

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Na educação, foi inaugurada a modernização do Colégio Estadual de Tempo Integral Amélia Amado, com investimento de R$ 5,19 milhões.

A unidade recebeu restaurante estudantil, teatro com capacidade para cerca de 100 pessoas, vestiário, campo de futebol society, subestação elétrica e a reforma da quadra poliesportiva. A estrutura amplia o modelo de ensino em tempo integral no município.

Ainda no setor, o Estado autorizou a compra de equipamentos e mobiliário para a Escola Municipal Plínio de Almeida, em convênio com a prefeitura. O investimento é de R$ 300 mil, com contrapartida municipal de R$ 59 mil.

Na habitação, seguem as obras de 47 unidades destinadas a famílias atingidas pelas chuvas de 2021. O investimento é de R$ 3,51 milhões e as casas já ultrapassam 60% de execução.

Investimentos foram feitos em diversas áreas | Foto: Divulgação Douglas Amaral/SEC

O governo afirma que a iniciativa faz parte de um conjunto de mais de 1,3 mil unidades habitacionais em construção em cerca de 39 municípios baianos.

Em infraestrutura, foi entregue a iluminação pública da Avenida Itabuna, com a instalação de postes ao longo de cerca de um quilômetro. O investimento foi de R$ 214,7 mil. Segundo o governo, a intervenção melhora a segurança e a mobilidade na região.

Na área de conectividade, o programa Conecta Bahia levou internet gratuita ao Assentamento Viva Vida e ao distrito de Areia Branca, ampliando o acesso digital em comunidades rurais.

Já no desenvolvimento rural, foram entregues uma caçamba e um trator com implementos agrícolas, beneficiando cerca de 160 famílias da agricultura familiar.

Também foi autorizada a construção de uma ponte entre as comunidades Lionel Batista e Agenor Barreto, com investimento previsto de R$ 586,7 mil, para facilitar o acesso e o transporte da produção agrícola.