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SUSTO NA ESTRADA

Van que levava banda de cantor capota em rodovia na Bahia

Acidente aconteceu na BR-349 durante retorno de apresentação

Andrêzza Moura
Por

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Veículo capotou entre as cidades de Nova Fátima e Capela do Alto Alegre
Veículo capotou entre as cidades de Nova Fátima e Capela do Alto Alegre - Foto: Divulgação Brigada Anjos da Caatinga

Integrantes da banda do cantor André Manfredini passaram por momentos de tensão após a van em que viajavam capotar na madrugada deste sábado, 9, na BR-349, entre as cidades de Nova Fátima e Capela do Alto Alegre, no interior da Bahia.

O grupo retornava de uma apresentação na Feira Literária de Pintadas e seguia com destino a Jacobina. Segundo informações da Brigada Voluntária Anjos da Caatinga, o chamado de emergência foi registrado, por volta de 1h26.

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Relatos dão conta de que a van capotou após o motorista perder o controle ao tentar evitar bater contra um veículo que seguia na contramão e com os faróis apagados.

Cinco pessoas estavam na van e foram levadas para uma unidade hospitalar para avaliação médica. O estado de saúde delas não foi informado.

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Por conta do acidente, a BR ficou bloqueada nos dois sentidos. A brigada atuou na sinalização da rodovia e no controle do tráfego até a finalização da ocorrência, às 6h20.

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ACIDENTE BR Bahia capotamento

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