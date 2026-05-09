SUSTO NA ESTRADA
Van que levava banda de cantor capota em rodovia na Bahia
Acidente aconteceu na BR-349 durante retorno de apresentação
Integrantes da banda do cantor André Manfredini passaram por momentos de tensão após a van em que viajavam capotar na madrugada deste sábado, 9, na BR-349, entre as cidades de Nova Fátima e Capela do Alto Alegre, no interior da Bahia.
O grupo retornava de uma apresentação na Feira Literária de Pintadas e seguia com destino a Jacobina. Segundo informações da Brigada Voluntária Anjos da Caatinga, o chamado de emergência foi registrado, por volta de 1h26.
Relatos dão conta de que a van capotou após o motorista perder o controle ao tentar evitar bater contra um veículo que seguia na contramão e com os faróis apagados.
Cinco pessoas estavam na van e foram levadas para uma unidade hospitalar para avaliação médica. O estado de saúde delas não foi informado.
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Por conta do acidente, a BR ficou bloqueada nos dois sentidos. A brigada atuou na sinalização da rodovia e no controle do tráfego até a finalização da ocorrência, às 6h20.
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