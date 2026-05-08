Bahia recebe R$ 21 milhões para construção de pontes e reparos de rodovias

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O Governo Federal, por intermédio da Secretaria Nacional de Transporte Rodoviário do Ministério dos Transportes, oficializou a primeira alteração do Programa de Trabalho do Estado da Bahia para o exercício de 2026.

A medida, publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (8) autoriza o remanejamento e a aplicação de R$ 21.152.442,38 (R$ 21,1 milhões) oriundos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE).

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Os recursos são destinados especificamente a ações de restauração e manutenção da malha rodoviária estadual, com um foco massivo na construção de pontes em diversas regiões do estado.

Obras de destaque

O cronograma detalha 20 frentes de trabalho principais. Entre as obras com maiores aportes financeiros, destacam-se:

Rodovia BA-23: Construção de ponte sobre o afluente do rio Inhambupe, com investimento de R$ 1,61 milhão;

Rodovia BA-583: Duas grandes intervenções no rio Guará, beneficiando os municípios de Correntina (R$ 1,55 milhão) e Santa Maria da Vitória (R$ 1,1 milhão);

Rodovia BA-084: Construção de ponte em Biritinga, no trecho Biritinga-Pataíba, orçada em R$ 1,5 milhão;

Rodovia BA-512: Obra em Camaçari, sobre o rio Monte Gordo, com aporte de R$ 1,49 milhão;

Rodovia BA-458: Ponte na comunidade de São Marcelo, em Formosa do Rio Preto, sobre o rio Sapão, com R$ 1,3 milhão em recursos.

Foto ilustrativa da ponte entre Barra e Xique-Xique | Foto: Manu Dias | GOV BA

Eixo Itabuna-Ilhéus e outras regiões

A rodovia BA-649, que conecta as cidades de Itabuna e Ilhéus, conta com três itens no programa que somam mais de R$ 3,1 milhões. Os serviços incluem a construção de pontes (lote 01 e sobre o Rio Cachoeira), além de execução de implantação e pavimentação asfáltica.

Outras regiões beneficiadas incluem: Érico Cardoso (BA-152), com três pontes no acesso à comunidade de Morro do Fogo; Tucano (BR-101), com obra no Riacho do Saco; Caetité (BR-030) e Alcobaça (BA-290).

Cronograma Financeiro

A aplicação dos R$ 21,15 milhões será distribuída ao longo de 2026 da seguinte forma :