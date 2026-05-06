Brasil terá 1ª rodovia inteligente com wifi e recarga para elétricos

São Paulo está prestes a receber a primeira rodovia inteligente do Brasil, com direito à Wi-Fi e até suporte exclusivo para veículos autônomos. Os mais de 45 km do Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123), que liga Taubaté a Campos do Jordão, ainda conta com pontos de recarga para carros elétricos.

A inclusão de infraestrutura para carros autônomos é um dos elementos que distingue a SP-123 de qualquer outra rodovia do estado.

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Veículos autônomos são aqueles capazes de se locomover sem a intervenção direta de um motorista humano com o uso de IA— e para operar com segurança, eles dependem de sensores, dados em tempo real e sinalizações específicas na via.

Quando deve iniciar obra?

A ordem de serviço para início das obras de modernização do equipamento foi assinada na última semana pelo Governo de São Paulo. A previsão é que os serviços tenham início na primeira quinzena de abril e sejam concluídos em 18 meses

A modernização da rodovia terá investimento de R$ 192 milhões em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), a obra do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-SP) transformará o trecho de 45 quilômetros em um corredor tecnológico e sustentável.

As intervenções atendem a uma demanda de quase uma década da região e contemplarão cerca de 45 quilômetros de extensão, entre o km 1,2 e o km 46, em benefício de mais de 600 mil moradores de:

Taubaté

Pindamonhangaba

Tremembé

Campos do Jordão

Santo Antônio do Pinhal.

Também serão implantadas faixas adicionais, 11,8 quilômetros de ciclovia em trecho de planície, do km 1,2 ao km 13, com passagens inferiores e superiores para ciclistas e pedestres, reforçando a segurança dos usuários.

Sustentabilidade e novas tecnologias

Além de melhorar as condições de trafegabilidade, a pavimentação da SP-123 produzirá menor impacto ambiental ao utilizar como matéria-prima o asfalto ecológico, cuja composição inclui itens recicláveis, como a borracha de pneus.

Para compensar os efeitos da obra ao longo do trajeto, o DER-SP pretende ainda reflorestar 30 hectares, com o objetivo de reduzir erosões e capturar emissões de carbono.