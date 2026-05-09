Polícia Civil prende três por furto e estupro de vulnerável na Bahia

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A Polícia Civil da Bahia prendeu, entre a quarta-feira, 6, e a quinta-feira, 7, três pessoas durante a segunda fase da Operação Luz do Amanhecer, no município de Santaluz, na região sisaleira.

Os detidos são duas mulheres investigadas por furto qualificado e corrupção de menor e um homem acusado de estupro de vulnerável.

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A dupla de mulheres, de 27 e 44 anos, foram presas por força de mandado de prisão preventiva, na quarta-feira, por envolvimento em um furto a um estabelecimento comercial no centro da cidade.

As investigações apontaram que elas estavam com uma criança na hora que praticaram o crime e, após a ação, ainda teriam retornado ao local para ameaçar a vítima.

Já na quinta-feira, o homem, de 62 anos, também foi preso preventivamente suspeito de

No dia seguinte, a operação cumpriu mandado de prisão contra um homem de 62 anos, suspeito de estupro de vulnerável contra uma criança.

De acordo com informações, a polícia passou a investigar o caso após denúncia e coleta de provas, laudos periciais e depoimentos.

Os três suspeitos seguem à disposição da Justiça. A ação contou com equipes da Delegacia Territorial de Santaluz, apoio da 15ª Coorpin de Serrinha e do Gatti/Sisal.