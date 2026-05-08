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INVESTIGAÇÃO

Influenciador famoso é preso por suspeita de forjar furto para viralizar

Além de ser influenciador, homem também foi candidato a vereador pelo PL nas eleições de 2024

Leilane Teixeira
Por

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Imagem ilustrativa da imagem Influenciador famoso é preso por suspeita de forjar furto para viralizar
- Foto: Divulgação Polícia Civil

O influenciador Luan Lennon e outros dois homens foram presos pela Polícia Civil suspeitos de forjar um furto no Centro do Rio de Janeiro. O caso aconteceu na madrugada de quinta-feira, 7, e é investigado pela 4ª DP (Praça da República).

Segundo a polícia, o influenciador teria deixado o vidro de um carro aberto e combinado com um flanelinha para que um pedestre furtasse um celular deixado dentro do veículo. A ação, conforme as investigações, teria sido planejada para gravação de conteúdo nas redes sociais.

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Ainda de acordo com os agentes, o influenciador filmava a movimentação do outro lado da rua, de dentro de outro carro. Após o suposto furto, ele teria abordado o homem que pegou o aparelho e tentado simular uma prisão.

Durante a confusão, o pedestre afirmou não saber que participava de uma encenação. Policiais militares foram acionados e levaram todos os envolvidos para a delegacia.

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Investigação

Luan Lennon e dois integrantes da equipe dele acabaram presos em flagrante pelo crime de denunciação caluniosa. O flanelinha apontado como responsável por intermediar a ação ainda não foi localizado.

Segundo o delegado Diego Salarini, responsável pelo caso, os envolvidos também podem responder por fraude processual. Não foi arbitrada fiança, e os presos devem passar por audiência de custódia neste sábad, 9.

Quem é Luan?

Nas redes sociais, onde acumula mais de 1 milhão de seguidores, Luan Lennon se apresenta como empresário, estudante de Direito e criador de conteúdo voltado ao combate à desordem urbana. Ele também foi candidato a vereador pelo PL nas eleições de 2024.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Luan Lennon (@luanlennonbr)

Em nota, a Polícia Civil informou que a investigação identificou que o furto havia sido forjado e que diligências permitiram localizar outros envolvidos no esquema. O caso segue sendo apurado para identificar possíveis participantes da ação.

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Tags:

influenciador Polícia Civil Rio de Janeiro

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