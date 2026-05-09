POLÍCIA
Morte de motociclista em Salvador: suspeito de latrocínio é preso após denúncia falsa
Jovem vai à delegacia denunciar furto e acaba preso por morte de motociclista
O caso da morte da motociclista Camila dos Santos, de 30 anos, tomou um novo rumo ainda na sexta-feira, 8. Um homem de 19, suspeito de participar da tentativa de assalto que terminou com a morte da motociclista foi preso. O caso aconteceu na manhã da última sexta-feira, 08, na Avenida Magalhães Neto, no bairro da Pituba, em Salvador.
O que inicialmente era tratado como um acidente de trânsito passou a ser investigado como latrocínio — roubo seguido de morte — após testemunhas relatarem que a vítima estava sendo perseguida por duas motocicletas antes de perder o controle do veículo, cair e morrer.
Suspeito tentou registrar falso furto
De acordo com a Polícia Civil, o suspeito, identificado como Adriel de Jesus Alves, foi localizado e preso ainda na sexta-feira, menos de 24 horas após o crime.
Segundo a investigação, o jovem compareceu à delegacia acompanhado da avó para registrar uma suposta ocorrência de furto de motocicleta. Durante o atendimento, porém, policiais perceberam inconsistências no relato apresentado.
Ainda conforme a polícia, Adriel acabou admitindo que a denúncia era falsa e confessou que a motocicleta havia sido utilizada na ação criminosa.
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Moto foi escondida após tentativa de assalto
Em depoimento, o suspeito afirmou que, após a tentativa de assalto, a moto utilizada no crime foi escondida por um colega.
No endereço indicado por ele, equipes policiais encontraram placas de motocicletas, ferramentas e uma mochila utilizada por entregadores de aplicativo. Todo o material foi apreendido durante a ação.
Polícia procura outros envolvidos
Após confessar participação no caso, o suspeito foi autuado em flagrante e permanece à disposição da Justiça.
A Polícia Civil informou que segue realizando diligências para localizar os demais envolvidos e esclarecer completamente a dinâmica da ocorrência.
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