Morte de motociclista em Salvador: suspeito de latrocínio é preso após denúncia falsa

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O caso da morte da motociclista Camila dos Santos, de 30 anos, tomou um novo rumo ainda na sexta-feira, 8. Um homem de 19, suspeito de participar da tentativa de assalto que terminou com a morte da motociclista foi preso. O caso aconteceu na manhã da última sexta-feira, 08, na Avenida Magalhães Neto, no bairro da Pituba, em Salvador.

O que inicialmente era tratado como um acidente de trânsito passou a ser investigado como latrocínio — roubo seguido de morte — após testemunhas relatarem que a vítima estava sendo perseguida por duas motocicletas antes de perder o controle do veículo, cair e morrer.

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Suspeito tentou registrar falso furto

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito, identificado como Adriel de Jesus Alves, foi localizado e preso ainda na sexta-feira, menos de 24 horas após o crime.

Segundo a investigação, o jovem compareceu à delegacia acompanhado da avó para registrar uma suposta ocorrência de furto de motocicleta. Durante o atendimento, porém, policiais perceberam inconsistências no relato apresentado.

Ainda conforme a polícia, Adriel acabou admitindo que a denúncia era falsa e confessou que a motocicleta havia sido utilizada na ação criminosa.

Moto foi escondida após tentativa de assalto



Em depoimento, o suspeito afirmou que, após a tentativa de assalto, a moto utilizada no crime foi escondida por um colega.

No endereço indicado por ele, equipes policiais encontraram placas de motocicletas, ferramentas e uma mochila utilizada por entregadores de aplicativo. Todo o material foi apreendido durante a ação.

Polícia procura outros envolvidos

Após confessar participação no caso, o suspeito foi autuado em flagrante e permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil informou que segue realizando diligências para localizar os demais envolvidos e esclarecer completamente a dinâmica da ocorrência.