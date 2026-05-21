Bahia fortalece educação midiática com oficinas para professores

Cerca de 500 educadores responsáveis por agências de notícias escolares da rede estadual da Bahia, além de representantes dos Núcleos Territoriais de Educação (NTEs), participaram da formação “Educação midiática: como montar uma agência de notícias na escola?”, promovida pelo Instituto Anísio Teixeira (IAT), em parceria com a Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC). O encontro, iniciado na segunda-feira, 18, foi encerrado nesta quinta-feira, 21.

No último dia da programação, a equipe pedagógica do Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, conduziu a oficina “Como montar um jornal escolar?”. A atividade foi ministrada pela coordenadora de projetos educacionais Berta Cunha e pela pedagoga e mestre em Educação Jéssica Gouveia.

Tudo sobre Educação em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A oficina apresentou estratégias para a criação de agências de notícias escolares e destacou o potencial do jornal como ferramenta pedagógica interdisciplinar no ambiente educacional. Durante a formação, foram trabalhadas práticas de educomunicação, produção de conteúdo, leitura crítica da mídia e possibilidades de utilização do jornal em sala de aula como instrumento de aprendizagem.

“As agências de notícias escolares são espaços de construção de pensamento, escuta e protagonismo dentro da escola. Quando utilizamos o jornal como recurso pedagógico, estimulamos não apenas a leitura e a escrita, mas também a ampliação de vocabulário, a interpretação, a criticidade e a capacidade dos estudantes de compreenderem o mundo de maneira mais consciente e reflexiva”, afirmou Berta Cunha.

Para Jéssica Gouveia, “pensar o jornal dentro da educação é acreditar na escola como espaço de voz, escuta, criação e transformação social”.

“Na formação realizada hoje, refletimos sobre o potencial do jornal escolar para formar leitores críticos, sujeitos capazes de interpretar o mundo, questionar informações e produzir narrativas sobre suas próprias realidades. Em tempos de excesso de informações e disputas de discursos, fortalecer a educação midiática na escola é também fortalecer a democracia e a possibilidade de uma educação mais humana, participativa e emancipadora”, completou.

Programação reuniu oficinas e debates sobre educomunicação

Além da oficina promovida pelo Grupo A TARDE, a programação contou com apresentações culturais, oficinas e mesas formativas voltadas à produção de conteúdo e à educação midiática. Entre as atividades realizadas estiveram a apresentação cultural do Colégio Estadual Clarice Santiago dos Santos; a oficina “Como produzir um roteiro jornalístico”; “Teatro Jornal”; e “Como montar uma Agência de Notícias?”.

A programação também incluiu oficinas de fotografia, combate à desinformação nas escolas, produção audiovisual, edição de vídeo, produção de podcast, mídia training, inteligência artificial aplicada à produção de conteúdo, jornalismo televisivo colaborativo e práticas de agências de notícias escolares.

O evento reuniu ainda autoridades e representantes de instituições ligadas à educação e à comunicação, entre elas a secretária da Educação da Bahia, Luciana Menezes; a coordenadora-geral de Educação Midiática da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Thais Brito; a presidenta da Associação Bahiana de Imprensa, Suely Temporal; a representante do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado da Bahia, Fernanda Gama; e o coordenador da TV Conexões, Robson Costa.

Agência de Notícias na Bahia

Criado pelo IAT em 2023, o Projeto Agência de Notícias na Escola reúne mais de 15 anos de experiência da instituição na formação de professores e na produção de mídias estudantis.

O projeto incentiva estudantes, com mediação dos educadores, a produzirem conteúdos jornalísticos sobre a escola e os territórios onde vivem, promovendo protagonismo juvenil, pensamento crítico e maior participação estudantil no ambiente escolar.

Atualmente, o projeto está presente nos 27 Territórios de Identidade da Bahia, com 313 agências implantadas e outras 180 em fase de implementação, consolidando uma rede de comunicação escolar em expansão em todo o estado.