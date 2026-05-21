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Curso gratuito para o Enem estão com inscrições abertas em Salvador

Aulas vão acontecer na Universidade Federal da Bahia (Ufba)

Edvaldo Sales
Por
Aulas vão acontecer na Universidade Federal da Bahia (Ufba)
Aulas vão acontecer na Universidade Federal da Bahia (Ufba) - Foto: Divulgação

Estão abertas as inscrições para o curso preparatório e gratuito para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) realizado pelo Quilombo Educacional Vilma Reis, uma organização privada sem fins lucrativos.

Um total de 20 vagas estão sendo ofertadas para o curso, que será ministrado entre segunda e quinta-feira, das 18h30 às 21h30.

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As aulas vão acontecer na Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia (Ufba), localizada no bairro do Canela, em Salvador.

O curso vai contar com oficinas, acompanhamento pedagógico, apoio psicossocial e mentoria para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e Programa Universidade para Todos (Prouni).

Período de inscrição

Os interessados podem se inscrever até a próxima segunda-feira, 25, via formulário online.

Os candidatos passarão por uma entrevista, também pela internet, durante o processo seletivo para distribuição das vagas.

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Educação Enem Salvador

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