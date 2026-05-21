Curso gratuito para o Enem estão com inscrições abertas em Salvador

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Estão abertas as inscrições para o curso preparatório e gratuito para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) realizado pelo Quilombo Educacional Vilma Reis, uma organização privada sem fins lucrativos.

Um total de 20 vagas estão sendo ofertadas para o curso, que será ministrado entre segunda e quinta-feira, das 18h30 às 21h30.

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As aulas vão acontecer na Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia (Ufba), localizada no bairro do Canela, em Salvador.

O curso vai contar com oficinas, acompanhamento pedagógico, apoio psicossocial e mentoria para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e Programa Universidade para Todos (Prouni).

Período de inscrição

Os interessados podem se inscrever até a próxima segunda-feira, 25, via formulário online.

Os candidatos passarão por uma entrevista, também pela internet, durante o processo seletivo para distribuição das vagas.