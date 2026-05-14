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Pedido de isenção do Enem 2026 já pode ser consultado - Foto: Arquivo/Agência Brasil

Os resultados dos pedidos de isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 já podem ser consultados na Página do Participante. Para acessar o resultado, os candidatos devem entrar na plataforma utilizando o login único do Gov.br.

Também foram divulgados os resultados das justificativas de ausência para os participantes que conseguiram isenção no Enem 2025, mas faltaram aos dois dias de prova. Nestes casos, foi necessário justificar a ausência para solicitar novamente a gratuidade na edição de 2026.

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Os candidatos que tiveram o pedido de isenção ou a justificativa de ausência negados poderão apresentar recurso até a próxima terça-feira, 19 de maio. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o resultado dos recursos será divulgado no dia 25 de maio.

Quem tem direito à isenção do Enem 2026?

De acordo com o Inep, a gratuidade da taxa de inscrição é destinada aos participantes que se enquadram em pelo menos um dos seguintes critérios:

Está matriculado no 3º ano do ensino médio em escola pública, em 2026;

Cursou todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola privada e que possua renda familiar de até um salário mínimo e meio por pessoa;

Está em situação de vulnerabilidade socioeconômica, de família de baixa renda, com registro no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

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Mesmo com a isenção aprovada, os estudantes precisarão realizar a inscrição no Enem dentro do prazo que será divulgado futuramente no edital oficial do exame.

Enem é principal porta de entrada para universidades

Ao longo de mais de duas décadas de existência, o Enem tornou-se a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Programa Universidade para Todos (Prouni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Instituições de ensino públicas e privadas também utilizam o Enem para selecionar estudantes, como critério único ou complementar aos processos seletivos.

Os resultados individuais do Enem podem ainda ser aproveitados nos processos seletivos de instituições portuguesas que possuem convênio com o Inep para aceitar as notas do exame. Os acordos garantem acesso facilitado às notas dos estudantes brasileiros interessados em cursar a educação superior em Portugal.