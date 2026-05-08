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Quer terminar o ensino médio? Inscrições para o Encceja encerram em breve

Saiba como se inscrever, o que estudar e data da prova

Edvaldo Sales
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Saiba como se inscrever, o que estudar e data da prova
Saiba como se inscrever, o que estudar e data da prova - Foto: Divulgação | MEC

As inscrições para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2026 encerram no dia 15 de maio.

Por meio da prova, quem não concluiu os estudos na idade certa pode pleitear um diploma de conclusão de ensino fundamental e de ensino médio.

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As inscrições, que iniciaram na última segunda-feira, 4, podem ser feitas no site do Encceja.

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Prova gratuita

A prova é gratuita, mas, se o candidato se inscreveu para o Encceja de 2025 e não compareceu ao local de avaliação, só conseguirá participar em 2026 caso tenha feito a justificativa da ausência em 2025. Caso não haja explicação, será necessário pagar uma taxa de R$ 40.

Idade para participar

Importante destacar que para buscar um diploma de ensino fundamental, é preciso ter a partir de 15 anos. Para o de ensino médio, 18 anos.

Data das provas

As provas serão aplicadas em 23 de agosto de 2026, seguindo os seguintes horários:

Manhã (ciências naturais e matemática)

  • Abertura dos portões: 8h
  • Fechamento dos portões: 8h45
  • Início das provas: 9h
  • Término das provas: 13h

Tarde (língua portuguesa, redação e disciplinas de ciências humanas)

  • Abertura dos portões: 14h30
  • Fechamento dos portões: 15h15
  • Início das provas: 15h30
  • Término das provas: 20h30

O Encceja é composto por quatro provas objetivas, cada uma com 30 questões de múltipla escolha.

Além disso, os candidatos também devem escrever uma redação de até 30 linhas, no formato dissertativo-argumentativo, como no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

As provas para certificado do ensino fundamental são:

  • Ciências naturais;
  • Matemática;
  • Língua portuguesa, língua estrangeira, artes, educação física e redação
  • História e geografia.
  • No ensino médio, são provas de:
  • Ciências da natureza e suas tecnologias;
  • Matemática e suas tecnologias;
  • Linguagens, códigos e suas tecnologias e redação;
  • Ciências humanas e suas tecnologias.

Para obter o certificado, o participante deverá atingir no mínimo 100 pontos em cada uma das provas, em uma escala de 60 a 180. Na redação, é preciso ter nota igual ou acima de 5.

Se o estudante obtiver a nota necessária em apenas algumas das disciplinas, poderá receber uma declaração de proficiência parcial. No ano seguinte, só precisará fazer as provas nas quais seu desempenho foi insuficiente.

Aqueles candidatos com mais de 18 anos que não têm o diploma do ensino fundamental podem prestar diretamente o Encceja para o diploma do ensino médio.

Conteúdos e onde encontrar

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), cada área do conhecimento tem uma Matriz de Referência composta por 30 habilidades.

As áreas do conhecimento foram estabelecidas a partir do currículo da Base Nacional Comum, de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN's).

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) mantém em seu site uma coletânea para guiar para facilitar a vida do estudante.

O Inep é responsável por elaborar e aplicar a prova. A emissão dos diplomas ficará a cargo de instituições certificadoras, secretaria estadual de educação ou instituto federais. O candidato deve indicar uma opção no ato de inscrição.

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Educação Encceja

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