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RISCO À SAÚDE

Vigilância Sanitária interdita cozinha que fornecia comida para UFBA

Estudantes relataram mal-estar após almoço servido no restaurante universitário

Andrêzza Moura
Por

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Cozinha vai ficar interditada por tempo indeterminado
Cozinha vai ficar interditada por tempo indeterminado - Foto: Reprodução Blog Rodrigo Ferraz

Agentes da Vigilância Sanitária e Ambiental (Visa) de Vitória da Conquista interditaram, na manhã desta quarta-feira, 6, a cozinha industrial responsável pelo fornecimento de refeições ao restaurante universitário do Instituto Multidisciplinar em Saúde (IMS), campus Anísio Teixeira da Universidade Federal da Bahia (UFBA), no bairro Bem Querer.

A medida foi adotada depois que estudantes relatarem sintomas de mal-estar e possível intoxicação alimentar após consumirem o almoço servido no local, na terça-feira, 5.

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Diante das denúncias, equipes da Vigilância foram acionadas e iniciaram uma inspeção no local onde os alimentos eram preparados.

Durante a vistoria, os fiscais constataram que o estabelecimento não possuía alvará sanitário para funcionamento e apresentava condições consideradas inadequadas para a produção de refeições.

Também foi identificada a ausência de amostras dos alimentos, que poderiam ser utilizadas para análise laboratorial.

Segundo o coordenador da Vigilância Sanitária, Maico Mares, a ação foi imediata após o recebimento das denúncias e resultou na interdição total da cozinha industrial.

A unidade permanecerá fechada até que os responsáveis se apresentem ao órgão e regularizem todas as exigências sanitárias necessárias para eventual retomada das atividades.

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A UFBA se pronunciou por meio de nota. As informações são do Blog Rodrigo Ferraz.

Nota na íntegra

"Ontem por volta das nove horas da manhã, fomos surpreendidos com mensagens em grupos de Whatsapp indicando que vários alunos que comeram no RU ontem, estavam apresentando quadro de náuseas, diarréia, vômitos e que alguns já estavam em unidades de saúde em atendimento.

Pedi que os alunos notificassem formalmente à direção, o que não ocorreu de imediato mas, ainda assim, notifiquei o proprietário da empresa terceirizada que presta serviço de produção de refeições sobre o fato. Os alunos dispararam denúncia junto à Vigilância Sanitária, que foi de pronto ao local de produção, interditou e interceptou os alimentos produzidos de hoje impedindo a distribuição no IMS-UFBA.

A Direção do campus, reuniu já no final da manhã com a Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica e com representantes do Núcleo Regional de Saúde. A lista com os nomes dos alunos que comeram ontem foi encaminhada para eles, que estão acompanhando casos junto à alerta emitido para unidades de atendimento médico. Além disso, amanhã as equipes estarão na UFBA para proceder junto com os alunos procedimentos de investigação.

Já notificamos a Pró Reitoria de Assistência Estudantil do ocorrido para expedição de notificação para a empresa. Além disso, solicitamos liberação de valor para alimentação aos alunos cadastrados em regime de urgência.

Aguardamos novas informações da VISA, Vig. Epidemiológica para tomar novas providências que sejam necessárias. Vários alunos estão nos contactando e neste sentido estamos prestando os esclarecimentos e informações. Lamentamos o ocorrido, mas as providências foram e estão sendo tomadas dentro do que é necessário. Quanto às outras situações apontadas, não temos nenhuma formalização dos eventos citados".

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Tags:

Educação Vigilância em Saúde vigilância sanitária vitória da conquista

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