Projeto leva educação no trânsito a estudantes da Bahia

“Educar para o trânsito é educar para a vida”. Esse é o lema da parceria entre o Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) e o Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, que vem levando conscientização sobre um trânsito mais seguro no ambiente escolar em cidades baianas.

Através das iniciativas que integram o projeto ‘Rota Cidadã’, a parceria promove o diálogo entre estudantes, educadores e a comunidade escolar. A estratégia utiliza a educomunicação, unindo ações formativas e conteúdos educativos de amplo alcance, adaptados à linguagem do público jovem.

Tudo sobre Educação em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“O Programa A TARDE Educação vem para somar com as ações já realizadas pelo Detran. Dessa maneira, o estado investe em educação nos diversos setores de formação. Proporcionar o investimento em educação para o trânsito significa reduzir os números de UTI's nos hospitais públicos ocupados por sinistros de trânsito. Reflete diretamente no dia a dia de diversos setores como segurança, mobilidade e saúde pública”, destacou o diretor-geral do Detran-BA, Max Passos.

Prêmio Trânsito de Ideias valoriza protagonismo juvenil

Um dos marcos recentes dessa parceria foi a primeira edição do Prêmio Trânsito de Ideias, que mobilizou estudantes do 3º ano do Ensino Médio e professores da rede estadual entre 2025 e março de 2026. O desafio proposto consistiu na produção de uma redação dissertativo-argumentativa com base no tema “Trânsito, cidadania e sustentabilidade: o papel do jovem na construção de um futuro mais seguro”.

A premiação ocorreu em 25 de março de 2026, em Salvador, reunindo estudantes, professores e gestores educacionais.

A estudante Ághata Nicoly Freitas conquistou o primeiro lugar e destacou, durante o evento, a importância de ampliar a visibilidade da escola pública nos espaços de debate.

“Para mim, o que importa de verdade não é nem a questão dos prêmios, e sim de participar, de trazer a escola pública para isso [...] Eu acho que trazer isso pra essa redação faz com que a gente seja mais visto pelo governo, pela nossa gestão, enfim, por todos”, afirmou a estudante.

A professora orientadora, Telmira Monteiro, também destacou o incentivo ao protagonismo juvenil.

“Eu acho super importante esse protagonismo que o prêmio está dando para os nossos estudantes, que são jovens. É importante que eles se sintam agentes na nossa sociedade. Eles são nosso futuro, então nada melhor do que ver deles propostas inovadoras que possam se tornar realidade para melhorar a vida dos que virão depois”, pontuou.

Como reconhecimento ao desempenho pedagógico e ao engajamento nas atividades, os estudantes e professores destaques foram contemplados com prêmios de incentivo à formação, à mobilidade e à tecnologia.

Consciência no trânsito começa na sala de aula

Para a coordenadora de Segurança e Educação para o Trânsito, Zilmar Paixão, a iniciativa demonstra que a educação para o trânsito não deve começar apenas quando o cidadão decide conduzir um veículo, mas muito antes, no ambiente escolar, onde são formados valores, consciência e cidadania.

Segundo ela, ao envolver estudantes e professores nesse processo, o projeto transforma a sala de aula em um espaço de reflexão sobre respeito, responsabilidade e preservação da vida.

“Quando um estudante aprende sobre segurança no trânsito, ele leva essa mensagem para dentro de casa, compartilha com sua família, influencia amigos e ajuda a construir uma consciência coletiva em toda a comunidade. Assim, essa parceria gera um efeito multiplicador que alcança não apenas a escola, mas toda a sociedade. O Detran, ao lado do Jornal A TARDE, reafirma seu compromisso com a educação como instrumento de prevenção, porque acreditamos que um trânsito mais seguro se constrói com informação, conscientização e participação de todos”, concluiu.